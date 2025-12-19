綠彰縣長民調 邱建富質疑陳素月支持度暴衝

▲前彰化市長邱建富質疑，民進黨中央黨部的民調結果「不尋常」。（圖／邱建富提供，2025.12.19）

[NOWnews今日新聞] 民進黨中央黨部17日公布彰化縣長「類初選」民調結果，立委陳素月小幅領先另3人，但前彰化市長邱建富今質疑，陳素月在極短時間內支持度增幅超過5%，與先前整體趨勢不符，情況「不尋常」，他已向黨中央提出複查。陳素月則表示，類初選數據與她所做的民調結果相當；縣黨部強調，民調公布當天4人都在現場，黨內同志勿有不當發言傷害到黨。

下屆彰化縣長選舉，民進黨4人爭取提名，中央黨部以4人與國民黨立委謝衣鳯金進行對比式民調，前天公布民調結果。雖然簽了保密協議，但根據各陣營流出的數據，4人民調全勝謝衣鳯，立委陳素月獲44%最高，第二名是立委黃秀芳42%多，第三名前市長邱建富也是42%、現任市長林世賢40%。當下雖無人提出異議，陳素月受訪第一時間也說「相信黨中央不會提名不是第一名的人」，但地方政壇人士認為，4人的民調數據皆在誤差範圍內，加上拿盛傳參選意願不高的謝衣鳯做對比，未來恐難善了。

果然今（19）日邱建富就質疑，依各陣營封關前民調資料，他和黃秀芳、陳素月原呈現高度膠著、差距難分高下，但黨中央民調拔得頭籌者（陳素月），卻在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點。

邱建富認為，這種跳躍式的成長與先前整體趨勢不符，讓熟悉選務的人士感到困惑，地方甚至出現「我們的民調是不是含稅？只有她的是稅外加」的玩笑話，他已向黨中央提出複查。

陳素月對邱建富的說法不予置評，但透露「類初選」民調結果與日前她所做、領先其他人2％的民調結果相當，沒有所謂數據異常問題，自己擔任4屆立委，自認負評最低，為地方服務及爭取地方建設的成績有目共睹，接下來還有綜合評估階段，希望黨中央做出最符合民意的決定。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，彰化屬徵召區，黨中央民調公布時，4人都在現場，且皆無提出異議，即代表接受結果，黨內同志不應再以不當言論對外發言。至於黨中央何時通過提名人選？楊富鈞說，黨中央將在本月25日召開中執會，最快會在當日通過提名人選。

