綠彰縣長民調 陳素月險勝 郭正亮：陳亭妃緊張了？

民進黨台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，明年1月進行黨內初選民調。民進黨內參民調，陳亭妃以54.1%領先林俊憲的51.5%，差距在3個百分點之內。陳亭妃發函民進黨中央黨部及選對會，特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，恐涉違反選罷法規定，呼籲黨中央採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。前立委郭正亮表示，為什麼陳亭妃會緊張？因為彰化公布內參民調，立委陳素月贏黃秀芳，贏不到2個百分點，陳素月就是新潮流的。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳亭妃講的那個民調，他看過了，那是一個媒體做的，綠委林俊憲出奇的突然贏了。為什麼陳亭妃會緊張？因為彰化剛公布內參民調；《美麗島電子報》有在做民調，私下沒有公開，幾個月來都是綠委黃秀芳贏，突然之間就變了，而且4個參選人，第一名跟最後一名只差4個百分點。然後陳素月贏黃秀芳，贏不到2個百分點。

郭正亮接著點出，陳素月是新潮流的，陳亭妃會不會緊張？是不是新潮流最後都有神秘力量來加持。林俊憲不就剛好是新潮流的；綠委邱議瑩會不會緊張？因為綠委賴瑞隆剛好也是新潮流的。

郭正亮認為，這個就是民進黨自己內部也有一些問題，我們現在突然發現，在總統賴清德眼中，不只藍白是民主雜質，可能民進黨內部也有民主雜質，因為你不是新系。

郭正亮指出，總統賴清德2019年挑戰時任總統的蔡英文，剛出來的時候，賴清德贏蔡英文超過20個百分點，最後蔡英文逆轉勝，賴清德現在終於知道黨國機器的力量有多大。

