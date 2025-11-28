綠彰縣長類初選 4選將拚民調

彰化縣下屆縣長選舉中，綠營有4人表態參選，選對會日前協調無果，民進黨將採類初選，12月15日到18日進行民調做內參。4人近來無不全力衝刺，黃秀芳28日發表競選主視覺，邱建富以騎鐵馬展現參選決心，林世賢發表教育及體育分立發展政策，陳素月27及30日安排掃街拜票，積極爭取成為民調中選民唯一支持對象。

綠營有意角逐彰化縣長包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，中央黨部選對會19日分別約談4人協調，最終未達共識，將在12月15日到18日擇其中一晚以市內電話辦理民調，民調結果僅供內參，選對會綜合評估後，送黨主席做最後裁決。

廣告 廣告

黃秀芳今公布文宣主視覺設計理念，視覺融入彰化的「化」字，也有彰化英文首字母「C」的意涵，黃秀芳表示，當縣長是為了服務縣民、解決問題，希望透過主視覺，讓外界知道她有信心與能力，規畫彰化藍圖與願景。

邱建富則化身「郵差富哥」，與好友們組成「富哥鐵馬隊」，挑戰單日百公里、遶行彰化八大分局區郵局，展現「使命必達」的縣政決心，他指出，這不只是挑戰體力百K騎乘，更是把「真民意」送進鄉親心坎裡的行動。

林世賢發表教育應與運動分立發展政策，他指出，教育回歸專業，運動業務與青年事務整合，成立「青年運動教育發展處」，同時也計畫建立國家選手培訓中心、提高選手獎金，並推出全民運動計畫，讓每位彰化人都能動起來、健康起來。

陳素月27日至鹿港第一市場拜票，她表示，提名應考量最有戰力、基層實力最紮實的人來參加明年縣長選舉才有勝選。