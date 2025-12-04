綠徵召劉建國再戰雲林 張嘉郡「平常心」盼延續張麗善施政 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

民進黨布局2026地方縣市長選戰，選對會昨（3）日拍板，建議徵召立委劉建國再度參選下屆雲林縣長；而對手立委張嘉郡則為國民黨呼聲最高的人選，她表示，自己平常心看待，相信黨中央會做出一個對雲林最好的布局，也期盼延續雲林縣長張麗善過去7年的施政。

針對民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，張嘉郡表示，她平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局。她說，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。

張嘉郡強調，張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。

此外，張麗善也表示，張嘉郡年輕又具備親和力，擔任過3屆立委、歷練足夠且勤跑基層，讚其懂得如何向中央部會爭取經費，是下屆雲林縣長不二人選。但她也暗酸劉建國「大家對他都很熟悉，但對雲林的奉獻在哪裡？」

照片來源：張嘉郡辦公室提供

