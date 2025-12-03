綠徵召劉建國選雲林縣長 張嘉郡回應了

國民黨立委張嘉郡表示，會平常心看待，並強調過去張麗善的施政成績屢創佳績，希望好的縣政能延續下去。（資料照／李智為攝）

民進黨選對會持續展開2026縣市首長提名討論作業，選對會今天（3日）下午決議雲林縣將徵召立委劉建國出線，將報請中執會通過。對此，已表態參選的國民黨立委張嘉郡表示會平常心看待，並強調過去張麗善的施政成績屢創佳績，希望好的縣政能延續下去。

針對民進黨徵召劉建國參選雲林縣長，張嘉郡今表示，她平常心看待。並說目前黨中央還未完成提名機制，相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。

廣告 廣告

張嘉郡也表示，雲林縣長張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。



回到原文

更多鏡報報導

捲土重來！民進黨選對會拍板徵召劉建國再戰2026雲林縣長

雲林縣長選戰「劉建國對決張嘉郡」成形 蘇治芬曝：地方綠營頻遭張榮味策反

民進黨選對會拍板蘇巧慧戰新北市長 苗栗陳品安、雲林劉建國有望出線