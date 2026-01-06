綠徵召温世政選南投縣長

民進黨7日將徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

國民黨籍南投縣長許淑華透過政績爭取連任機率高。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣長許淑華上任後勤走13鄉鎮市，讓縣民參與施政，交通轉運站、樂活運動館、幸福巴士等政策頗獲好評，外界普遍看好她連任，因此今年南投縣長選舉被綠營視為艱困戰役，決定採奇兵戰術，7日將徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選，温形象清新，深受賴清德總統賞識，但因未在南投長期經營，短時間內如何凝聚基層支持度仍待觀察。

許淑華曾任南投縣議員、南投市長、立委到縣長，從政20多年未有敗績，替現任立法院長韓國瑜助選高雄市長時，更以「神力女超人」造型而知名度大開。民國111年她以15萬4256票、55.99％得票率打敗民進黨候選人蔡培慧，當選南投縣長。對於今年縣長及鄉鎮市長選舉，許淑華盼自己得票數能破紀錄，更以藍營在13鄉鎮市長揮出全壘打為目標。

據了解，民進黨選對會曾徵詢不分區立委羅美玲、前立委蔡培慧參選下屆南投縣長，2人均無意願，黨內接觸出身鹿谷鄉的衛福部次長林靜儀也遭婉拒，再轉徵召出身草屯鎮、新北牙醫師公會理事長温世政。7日將由黨主席賴清德為温世政披競選背帶。

綠營支持者說，52歲的温世政從小在草屯市區長大，畢業後在新北市執業，28歲時白手起家創立世樺植牙美學專科中心，盼他以年輕、專業、清新形象獲中間選民青睞，加上醫界人脈網絡，有一定選票基礎，大家都寄與厚望。民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴指出，温世政近期將來南投與縣內黨公職餐敘，了解縣內狀況並擬定作戰策略。