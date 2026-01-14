綠徵召温世政 許淑華期待君子之爭

身兼民進黨主席的賴清德總統（右）14日宣布，提名新北市牙醫師公會理事長温世政（左）參選南投縣長，並為他披上彩帶。（范揚光攝）

民進黨主席賴清德總統14日為新北市牙醫師公會理事長温世政披彩帶，正式徵召温參選南投縣長。温世政喊出「島內移民」，呼籲離鄉子弟移民回家。南投縣長許淑華則重申，温世政學經歷非常優秀，可以說是學霸，她雖然不認識温醫師，但是從簡歷得知温是炎峰國小、草屯國中畢業的，是她的學長，期待君子之爭。

賴清德總統表示，南投對民進黨而言本就是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任，挑戰更是不易，但從温世政願意站出來那一刻就能看出，温對故鄉的深厚情感與承擔。

温世政指出，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但921大地震的記憶從未離開過，他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天有能力回到家鄉，創造有希望、有未來的南投，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，温世政日前赴竹山紫南宮、日月潭文武廟等拜會地方人士，縣黨部已積極規畫輔選行程，各鄉鎮市黨公職人員也全體總動員，18日温將回南投徵詢地方人士意見，並舉行小型座談會宣講從政理念、政見等，待3月8日南投縣議員、鄉鎮市長參選人登記結束，再掛合體看板，展開宣傳造勢活動。

國民黨南投縣黨部主委游顥指出，許淑華執政成績大家有目共睹，施政滿意度高達8成，因此政績是她競選連任的最大利器，南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於空降人選，沒在地方耕耘、服務，連民進黨地方人士都不熟，要如何競選？告訴選民票投温世政等同票投賴清德？提名温世政參選南投縣長將是賴清德最大的錯誤。