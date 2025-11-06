綠徵召蘇巧慧出戰新北 郭正亮喊話藍：要有工作時間表

民進黨昨（5）日召開選舉對策委員會，黨中央發言人吳崢會後轉述，選對會做成決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長，蘇強調已做好準備承擔重任。對此，前立委郭正亮認為，國民黨需要有工作時間表，應先確定藍白可整合、大家都可同意的初選程序，並能夠很快整合出候選人。

針對蘇巧慧被徵召，李四川今天上午受訪表示，自己沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主，選舉的事沒有比輝達進駐台灣、台北市還重要。另外，李四川今天下午主持都委會前，被問及新北市長這一戰會不會是屏東的女兒對上屏東的兒子，他笑稱，自己去年和行政院前院長蘇貞昌碰面時開玩笑，如果真的是自己與蘇巧慧選舉新北市長，不管誰贏都是屏東贏、都是新北市贏。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨目前需先處理與民眾黨的整合，民眾黨在新北約有15%的選票，國民黨要是沒與之整合，蘇巧慧還是有機會當選，因此國民黨還是該有個工作時間表。他認為，國民黨中央應向地方提出建議，並找可能參選者討論程序，此外，剛上任的國民黨主席鄭麗文可能沒那麼熟悉新北市的狀況，因此，這個問題應由國民黨秘書長兼副主席李乾龍去了解狀況。

因此，郭正亮建議，由於執政，國民黨應先確定藍白可整合、大家都可同意的初選程序，並能夠很快整合出候選人，此外，雖然這不是個難處理的問題，但也要與現任副市長劉和然協調，別給外界「劉急著宣布參選，李四川遲不宣布」的觀感。

