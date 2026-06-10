綠徵召鄭朝方選新竹縣長 邱臣遠：竹北任期未滿投入選舉 市政如何延續？

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民進黨中執會今通過竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠質問，鄭朝方在任期還沒滿就投入縣長選舉，「竹北市政如何延續？當初向市民提出的承諾是否能夠完整落實？」強調他相信自己是最適合竹北、最強的人選。

邱臣遠說，民進黨今徵召鄭朝方參選新竹縣長，對於各政黨推出優秀人才投入公共事務，他表達尊重與祝福。民主政治本來就是理念與能力的競爭，最終仍要回歸民意的檢驗。

邱臣遠指出，新竹縣市是台灣最重要的科技重鎮，更是密不可分的共同生活圈。從交通路網、產業發展、教育資源到青年成家與社會福利，許多問題早已跨越行政區界線。因此，下一任縣市首長最重要的課題，不是政黨對立，而是如何以區域治理的思維，帶領大新竹共同進步。

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邱臣遠提到，然而，許多竹北市民也關心，鄭朝方在任期尚未屆滿之際投入縣長選舉，竹北市政如何延續？當初向市民提出的承諾是否能夠完整落實？這些都是市民朋友合理且值得被重視的期待。

邱臣遠稱，他始終相信，新竹的選民是全台最理性、最重視績效的一群人。大家看重的不是口號，而是能力；不是包裝，而是成績；不是政治語言，而是執行力。因此，面對接下來的竹北市長選舉，他有信心向市民朋友爭取支持。「我相信，我會是最適合竹北的人選，也是最強的人選。因為我擁有國際視野的國際力、推動智慧治理的科技力，以及擔任立法委員、新竹市副市長與代理市長所累積的治理能力。」

邱臣遠說，竹北未來需要的不是空談願景，而是能夠把願景變成現實的人；需要的不是政治明星，而是能夠解決問題的市長。面對挑戰，他已經全心投入竹北市長選舉，就是希望以破釜沉舟的決心，為竹北擘劃下一個十年的發展藍圖。

邱臣遠強調，未來不論面對任何對手，自己都將堅持正向選舉、政策競爭。期待這場選舉回歸市政與願景的討論，讓市民決定誰最有能力帶領竹北邁向下一個階段。讓竹北不只是竹北，而是驅動大新竹發展的核心引擎；讓竹北因為進步而更幸福，也讓幸福成為每個家庭最真實的感受。

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