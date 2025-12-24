綠徵召陳素月征戰彰化！對手黃秀芳這樣說

▲黃秀芳表示，希望黨內團結贏得最後勝選。（圖／黃秀芳臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會今（24）日建議中執會，徵召民進黨立委陳素月參選2026年彰化縣長。對此，爭取提名失利的民進黨立委黃秀芳表示支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。

黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富先前皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨16日完成「類初選」民調，17日公布結果，陳素月民調領先。民進黨選對會上午開會，確認彰化縣徵召區的民調與協調結果，會中達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。

對此，黃秀芳以「過好生活，咱逗陣拚」為題在臉書發文說，這次的類初選已經翻頁，但是讓彰化更好的願景，卻永遠是她心中的進行式。

黃秀芳說，誠摯的再次感謝，在類初選過程中，「所有向秀芳表達支持的每一位鄉親，有你們真好！真心謝謝你們！」

「用心聽，認真做！過好生活！咱，繼續，逗陣拚！」黃秀芳說，選對會確定徵召陳素月，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選！

