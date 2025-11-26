即時中心／顏一軒、陳治甬報導

有意角逐新北市長大位的台北市副市長李四川近期鬧出「施政非穿著漂亮」的爭議言論，民進黨性平部昨（25）日發文聲援蘇巧慧，呼籲李副市長收回相關說法，但卻因內文提及「考考男」（喜歡在對話中居高臨下說教的男性）與「花瓶」等語，讓論戰失焦。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（26）日回應，他們不會使用有任何褒貶或歧異的語彙，但漂漂亮亮也可以很會做事，這是兩種不衝突的特質。





今日下午2時48分，民進黨在中執會後召開新北市長、苗栗縣長提名記者會，包含賴清德、民進黨秘書長徐國勇、蘇巧慧、苗栗縣長候選人陳品安及多位中執委等黨公職出席，記者會則由黨發言人吳崢主持，兩位候選人並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，李四川喊出的「施政非穿著漂亮」的議題有發酵，民進黨性平部發文批評，他可能跟「考考男」完全是如出一轍，還說李四川的「花瓶」隱喻，最適合送給台北市長蔣萬安，隨後藍營有點反攻性平部雙標？

對此，蘇巧慧表示，她與陳品安兩位候選人今天站在這裡，就是用候選人的身分接受大家的檢驗，未來要投入選戰的任何人，也應該都是如此，讓自己的行為被公眾所檢視。

她強調，「我們兩位都是女生，兩個人的小孩也都是兩個女兒，在這樣的狀況下，我們當然會致力於推動性別平等，因為不管是自身的經驗，或希望打造的社會都是如此，我們自己不會用這樣有任何褒貶或歧異的語彙，這是會盡量避免的，因為那不是我們的風格」。

談及李四川的發言，蘇巧慧再次緩頰，李副市長的說法應該不是帶有惡意，而應只是覺得「我們穿得蠻漂亮的，只是一種稱讚」；但其實她昨天跟黨內新北市議員聚餐時，也拍了蠻多的照片，大家都說可以又會做事、又漂漂亮亮啊，「漂漂亮亮也可以很會做事，我想這是不衝突的特質」。









原文出處：快新聞／綠性別部籲李四川致歉卻失焦 蘇巧慧：我們不會用帶貶義的語彙

