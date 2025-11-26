綠性平部罵李四川「歧視」！他問這句嗆爆

▲民進黨性別平等部指控台北市副市長李四川言論歧視民進黨立委蘇巧慧。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市副市長李四川日前受訪說，施政並非穿著漂亮，還是要以政績為主」，引發民進黨性別平等部不滿，認為對民進黨立委蘇巧慧不尊重，指控這是歧視發言並要求收回；對此，國民黨台北市議員曾獻瑩直言，「本來政治人物就要看政績啊，不然要看什麼？」，民進黨性平部是過度敏感。

對於民進黨性別平等部的指控，李四川澄清，他的發言並非針對蘇巧慧。他表示，當時是媒體詢問他關於新北市副市長劉和然拍攝定裝照的看法，因此他才回應「施政並非穿著漂亮，還是要以政績為主」，強調重點在於施政的實質成果。

曾獻瑩也出面表示，「本來政治人物就要看政績啊，不然要看什麼？連蘇巧慧自己都講了，川伯這樣講，並沒有歧視她的意思，這麼玻璃心是要怎麼樣打選戰呢？」，民進黨性平部是過度敏感。

