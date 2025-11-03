綠意匠心環保禮盒評比揭曉 「小福貴」勇奪環保設計金獎

【民眾新聞網方健龍綜合報導】為推動綠色消費與循環經濟，環境部資源循環署舉辦「綠意匠心環保禮盒評比大賞」於10月31日舉行頒獎典禮。該評比旨在鼓勵企業以創新設計落實減塑減廢理念，讓「送禮不變垃圾」成為產業新風潮。從結構設計、材料選擇、環境影響、再利用與品牌理念等多面向進行嚴格審查。吉品養生以旗下經典品牌「福貴糕」推出的小福貴（黃金柚子）禮盒，脫穎而出，榮獲最高榮譽「環保設計金獎」。

吉品養生董事長白佩玉表示，福貴糕品牌自創立以來，始終以「厚工造就經典，顛覆傳統新糕度」為品牌核心。此次獲獎的「小福貴（黃金柚子）」不僅口味精緻、設計典雅，更在包裝材質上展現環保創新精神。外盒使用FSC認證紙材，確保紙張來自負責任管理的森林；內襯泡殼採用100%可分解材質，能於自然環境中進行堆肥分解，減少對土地與生態的負擔。此外，吉品養生亦已通過 「Buying Power永續採購」 計畫認可，成為政府與企業共同支持的ESG優良供應夥伴，展現其在綠色設計與永續製造的全面實踐。

白佩玉說，送禮文化是台灣生活中重要的一環，而「永續送禮」正是品牌希望推動的新生活態度。透過友善環境的包材選擇與在地食材運用，福貴糕希望讓每份禮盒不僅傳遞心意，也成為對地球的溫柔承諾。未來，公司將持續推動綠色設計與循環包裝，結合傳統糕點的文化價值，打造兼具美味與責任感的品牌典範。

白佩玉強調，此次榮獲環保設計金獎，象徵吉品養生在「美味與永續並行」的道路上邁出關鍵一步，也展現了台灣品牌在綠色設計領域的創新能量。吉品養生將持續以真誠與創意，讓每份禮盒不僅傳遞祝福，也傳遞對地球的溫柔。

《圖說》吉品養生董事長白佩玉手捧金獎獎牌，盼以企業影響力傳遞永續理念。（圖／吉品養生提供）