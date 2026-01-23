綠意築居：光域浮岸 以曲線與不變的溫馨記憶雕琢居家恆常之美

【文字整理｜王程瀚、圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司】

有些人對於家的想像來自記憶，有些人則源自旅行。以本案屋主而言，他們想要的住所不是落入日常軌道的制式空間，而是一處能同時具備飯店質感與實用機能的場域。兩人期望未來的日子，不必依循陳舊規則過活，而能在俐落的設計與柔和光影中愜意行走。他們渴望的，是一種無比放鬆、卻不失格調的現代居宅，也是一段由自己主導人生的冒險旅程。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

以流動設計描繪理想居家藍圖

本案為一面積28坪的新古屋，原始格局為三房兩廳兩衛。設計團隊重新解構動線邏輯，將書房與主臥室對調，不僅讓視野得以最大化，也令使用者的生活節奏更為順暢。原本封閉的廚房與客廳整合，藉此打造出開放式的公領域，且順勢消除隔間牆所帶來的壓迫感。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

步入玄關，最先感受到的是無所不在的「流動感」。天花以倒梯與弧形結構層層勾勒，不再依附傳統水平界線，而是宛如海浪般潛行至視野深處，搭配隱藏式LED燈帶營造出微光律動，使人彷彿進入一處靜謐、包覆感強烈的沉浸式洞穴。這些曲線不僅形塑出柔和調性，更因其高度精密的施工需求，每一道曲面皆以雷射定位確保角度一致，展現出技術與設計之間的無縫接軌。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

廚房與餐廳則以深色系統櫃結合中島吧台，輔以IH爐與高效排風系統，強化實用機能，同時解決油煙排放與室內空氣品質問題。開放式配置讓料理與交流得以同步展開，既拓展了行進動線，也奠定居家日常與社交場景的流暢切換。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

書房隔屏選用長虹玻璃，打造清澈輕盈視線。這個場域不只是閱讀工作區，還可作為臨時客房或靜心角落，使用加倍靈活。至於主臥室則延續整體語彙，以木質格柵與柔光燈帶鋪陳寧靜氣息。床頭上方的U型光源與牆面紋理錯落呼應，別具細膩品味。更衣與收納機能整合於牆面之內，維持簡約調性又不失實用性。特別設置的寵物休憩區，更進一步彰顯屋主與設計師對陪伴關係的重視。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

強調溫度與秩序共存的溫馨空間布局

光線設計亦是此案一大亮點。跳脫單一主燈的傳統思維，改以多組線型燈條建構多元光影變化。設計師依各區域用途分別配置瓦數：氣氛燈條設定為6.7瓦、主照明提升為14瓦、而廚房中島下方則調整成9.6瓦，既能滿足照明需求，又保留舒適氛圍。踢腳燈除了作為夜間照明導引，亦是為家中貓咪習性而設，照顧細節之餘也兼顧人文溫度。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

在材質選擇方面，全室以彎曲板、磁磚、超耐磨木地板與系統櫃為主體，並於牆面大量使用藝術塗料，突出豐厚層次。其中深灰色塗料在牆面形成猶如水墨暈染般的質感，與天花曲線共同勾勒出沉穩與動態並存的詩意特質。全室色調則以米灰與淺灰為主，搭配可可色電視牆與米白沙發，在低彩度的語彙中取得視覺平衡。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

此外，為了創造健康永續的優良環境，設計師採用包括低甲醛、具除臭功能的竹炭塗料；取得綠建材標章的系統櫃與木地板；保留全室窗戶，藉此引入良好採光與自然對流，使每一次通風都快速而徹底。在智能應用層面，本案整合燈光、電器與窗簾的智慧控制系統，只需聲控或透過手機即可掌握所有設備。「回家模式」啟動後，燈光自動轉為暖色，窗簾緩緩閉合，影音系統與自動掃拖機器人同步啟動，讓繁瑣的日常管理成為無形，屋主可以在最短時間內，從外界抽離、進入專屬於自己的放鬆時光。

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

圖片提供｜綠意築居室內裝修有限公司

無庸置疑，這間居宅精準回應了屋主對生活的所有想像，無論是飯店般的精緻、光影的流淌、自由的格局，抑或喵星人閒庭信步的午後，都是一次次對「幸福」的完整詮釋，也叫人充分體會到，所謂理想的家，從來不在於表象的形體或規格，而是如同夜裡靜靜亮起的一盞燈，永遠知道你要回來的方向。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

