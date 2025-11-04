綠意與岩石療育對話 鹿角蕨×火山浮石手作植生板

火山浮石手作植生板可與多種鹿角蕨完美結合，展現自然風貌。(圖：臺東場提供)

▲火山浮石手作植生板可與多種鹿角蕨完美結合，展現自然風貌。(圖：臺東場提供)

綠意療育逐漸成為現代人追求心靈平衡的重要方式。農業部臺東區農業改良場研發「鹿角蕨×火山浮石手作植生板」結合天然岩石與觀賞植物，以火山浮石的特殊物理性質為基礎，搭配硬化膠固定製成植生板，再與鹿角蕨優雅獨特的姿態結合，打造兼具美觀、實用與療育效果的作品，創新設計不僅為療育課程注入新元素，也為都市綠化與心理舒緩開啟更多可能。該場已於轄區內開辦11場課程，總參與人次達300人，深獲參與者熱烈迴響，期望擴大推廣後，發揮園藝對身心靈療育的力量。

鹿角蕨(Platycerium bifurcatum)因其外型如鹿角而得名，葉形優雅，深受植物愛好者喜愛，常以垂掛或板植形式栽培，具有極高的觀賞價值。火山浮石則是由岩漿冷卻形成的多孔岩石，具備輕質、透氣與排水良好的特性，適合作為植生基材。當兩者結合，宛如綠意與岩石進行一場自然對話，能創造獨特美感與展現強烈的視覺效果。

臺東場陳信言場長表示，該場設計的療育課程以「親手打造」為核心，參與者從板材基料挑選與排列、植生板灌製、鹿角蕨品種認識、上板固定到學習養護等步驟，打造專屬自己的療育植生作品。鹿角蕨象徵著生命力的展現，而火山浮石則代表大地的沉穩，融合兩者，如同人在忙碌生活中感受平靜與療育的片刻自在。

「鹿角蕨×火山浮石療育手作植生板」課程已於臺東市(含富岡里)、關山鎮、池上鄉、成功鎮及長濱鄉等處，與各機關學校或法人團體合作辦理，11場次300位參與者年齡介於30至70歲之間，顯示此課程具有廣泛的適用性。未來將持續推廣至學校、社區與公眾場域，期盼透過鹿角蕨與火山浮石的結合，讓民眾在園藝手作中體驗自然的療育力量，並獲得面對生活挑戰與克服困難的勇氣。