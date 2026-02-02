綠意見證幸福時刻 高雄果嶺自然公園成婚紗拍攝新熱點

高雄果嶺自然公園近來成為準新人取景拍攝婚紗的熱門場域。公園處2日表示，相較傳統攝影棚的人工布景，果嶺自然公園以遼闊草坪、層次分明的林蔭景觀與充足自然採光，營造出清新自然的拍攝氛圍，吸引眾多婚紗攝影團隊前來取景，為港都再添一處傳遞幸福意象的城市美學亮點。

↑圖說：新人於長椅溫馨互動，捕捉甜蜜瞬間。（圖片來源：高雄市工務局提供）

園區內綠意盎然，起伏柔和的草坡、成排樹林與開放空間相互交織，形成兼具自然感與質感的畫面，無論是簡約風、自然系或浪漫唯美風格的婚紗拍攝，都能找到合適場景。不少新人分享，果嶺自然公園交通便利、環境整潔，拍攝過程輕鬆自在；攝影業者也指出，園區景觀層次豐富、取景彈性高，能滿足自然、典雅到浪漫等多元風格需求，作品更具故事性與溫度。

公園處指出，果嶺自然公園平日也是市民散步、休憩的重要綠地，多元使用型態正好展現城市公園的公共價值，不僅提供日常生活的休閒空間，也成為紀錄人生重要時刻的舞台，充分體現高雄推動城市美學與綠色生活的成果。

↑圖說：牽手對視漫步，新郎溫情凝視，定格甜蜜互動。（圖片來源：高雄市工務局提供）

隨著新人婚紗作品在社群平台廣泛分享，果嶺自然公園逐漸累積話題與能見度，成為高雄城市美學的新亮點。公園處表示，未來將持續強化園區環境管理與植栽修剪，在兼顧市民使用品質與拍攝需求下，維持場域的精緻度，讓更多人看見這座城市中，自然景觀與人文幸福感交織而成的迷人風景。

