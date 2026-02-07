綠憂對美軍購逾期失效 王安祥：民眾黨團版已付委、盼綠召委速排審

〔記者李文馨／台北報導〕美國政府昨就國防特別預算中的3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，但條例草案仍遭藍白阻擋，民進黨立委憂心逾期失效恐延遲一年以上。對此，預計進入國防外交委員會的民眾黨立委王安祥表示，民眾黨團提出的軍購特別條例已完整將此次發價書草案內容羅列進條例，並已付委，盼開議後民進黨籍召委能儘速排審。

國防部昨表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供「發價書草案」，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

王安祥表示，不同於院版黑箱而浮濫的編列方式，民眾黨團軍購特別條例已完整將此次發價書草案之內容羅列進條例，並已付委，在本週優先法案記者會也列入此案，期待開議後民進黨籍召委也能儘速排審，為強化我國國防一齊努力。

立法院民眾黨團也透過文字批評，國防部呼籲立法院不要拖，完全是倒果為因。回顧院版軍購條例，行政院拖到2025年11月才公布，且僅有寥寥7條簡略文字，面對中華民國史上最高額特別預算，民進黨政府更一再悍然拒絕提供採購項目與單價等細節、拒絕向國會進行充分溝通，甚至使用烏賊戰抹黑在野黨。

民眾黨團指出，在人民普遍對院版特別條例存有所疑慮狀況下，民眾黨主席黃國昌才為此親自赴美了解軍購詳細狀況，回國後更火速提出本黨團版本，如今證實美政府提出的3項軍售案發價書，民眾黨團所提特別條例皆有涵蓋，待開議後即可排案審議。

民眾黨團呼籲，民進黨政府勿再倒果為因，應尊重國會程序，民眾黨版本特別條例既已可儘速排審，國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議預算，切莫繼續擺爛導致特別預算審議時程延宕。

