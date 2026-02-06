綠憂心「丟掉高雄」陳鳳馨：碰到賴瑞隆這樣候選人很難操作

隨著2026選戰逼近，南二都選情由於藍營推出強棒柯志恩和謝龍介也備受關注。民進黨內對台南陳亭妃選情較無懸念，不過對於高雄賴瑞隆聲勢遲遲無法拉高感到憂心。作家苦苓5日就發文表示「民進黨要小心丟掉高雄」，他稱賴瑞隆形象相當模糊，問了鄰居、朋友，十個有八個沒聽過。資深媒體人陳鳳馨直言，「就算民進黨很會選舉，碰到賴瑞隆這樣的候選人都很難操作」。

陳鳳馨今天在中天節目《大新聞大爆掛》說，她同意苦苓一件事，就是賴瑞隆雖然當過官員、還當過兩屆立委，但當賴爭取參選高雄市長初選時，還真不知道他是誰。對於苦苓說大家對賴瑞隆的印象就是「小孩霸凌、後來沒事了」、「偽造文書、後來沒事了」，陳鳳馨建議國民黨應該趕快把這兩句話做成春聯發給選民，因為這就是一般選民對賴的印象。陳鳳馨接著分析，高雄市長在年底選戰，會是短兵相接的地方，六都當中四都國民黨主政的大概都沒有問題，柯志恩扎根了將近8年，她在全國有知名度、在地方有打弊的功能，形象又好，可以帶給高雄新氣象；反觀賴瑞隆無法給人感覺能夠超越陳其邁，相反地賴看起來比陳要次一等、次兩等，那選民能夠期待投票給他能改變嗎？陳鳳馨表示並不看好賴的選情，「就算民進黨很會選舉，碰到賴瑞隆這樣的候選人都是很難操作的」。

不過陳鳳馨也指出高雄市長一戰對國民黨柯志恩來說也是一場硬戰，她點出困難點就在於藍白在高雄的基本盤不像民進黨，從她看過的民調來看，表態自己是支持民進黨的有37%，大於表態支持國民黨加民眾黨的35%，因此柯志恩必須把曾經投給韓國瑜的人給拉回來，墊高士氣後中立選民自然會靠過來。

另外資深媒體人蘭萱則點出，賴瑞隆的參選有民進黨內部派系的問題，當初高雄市長初選賴瑞隆並不是第一人選，雖然他民調第一，但是你問民進黨的人，「賴瑞隆不會是第一人選」。而對一個市長候選人來說，你賴瑞隆讓大家對你都沒什麼印象，一讓人有印象的都是不好的印象，像是霸凌或是偽造文書，可以說賴一出聲就搞得灰頭土臉。另外蘭萱也指出賴瑞隆對很多事情的判斷很有問題，包括在去年12月10日世界人權日時賴突然在臉書上PO文「想念陳菊」，還放上一張陳菊年輕時的黑白照片，「我真的沒有辦法想像，你是白目還是少了一根甚麼筋，你是要當市長的人，怎麼可以那麼沒有政治判斷和情感判斷，陳菊久未出現臥病在床，你還用黑白（照），真的無法理解」。

