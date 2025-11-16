綠憂沈伯洋選北市被羞辱糟蹋 曹興誠回應了

▲有支持者擔心沈伯洋參選台北失利是糟蹋、羞辱更是折損，曹興誠表示怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠日前拋出由立委沈伯洋參選台北市長，隨即引發熱議，藍營更製作「請願書」呼籲民進黨主席賴清德一定要徵召其參選，譏諷沈伯洋選不上，對此有支持者也出現反對聲音，認為沈選輸了被糟蹋、羞辱更是折損，對此曹興誠今（16）日發文表示，為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？「其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉」，強調沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕被糟蹋的支持者，似乎把沈看得太柔弱了。

曹興誠今日再發文說明為什麼沈伯洋應該選台北市長，自從上週發文後引發上千留言，從其中可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的支持者，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。

曹興誠說，反對者主要的論點是沈在台北一定選不過蔣萬安，所以出來選不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。但擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義。憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱更是折損？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。

曹興誠表示，沈伯洋成立黑熊學院，目的就是要增加台灣社會的防禦韌性，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的支持者，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。

曹興誠也說明，另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是折損立院的一名大將。其實沈參選市長，並不需要辭去立委，所以沒有所謂「折損」。又立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被糟蹋、被折損。

曹興誠表示，台北市是台灣的首都，台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。

曹興誠指出，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天不出來聲援沈伯洋，「以後有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援我們呢？」

最後曹興誠說，沈伯洋參選台北市長，可以高呼「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」，而且可以藉由明年的台北市長選舉發出怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單，「當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋」。

