綠憂沈伯洋選北市被羞辱糟蹋 曹興誠回應了
[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠日前拋出由立委沈伯洋參選台北市長，隨即引發熱議，藍營更製作「請願書」呼籲民進黨主席賴清德一定要徵召其參選，譏諷沈伯洋選不上，對此有支持者也出現反對聲音，認為沈選輸了被糟蹋、羞辱更是折損，對此曹興誠今（16）日發文表示，為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？「其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉」，強調沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕被糟蹋的支持者，似乎把沈看得太柔弱了。
曹興誠今日再發文說明為什麼沈伯洋應該選台北市長，自從上週發文後引發上千留言，從其中可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的支持者，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。
曹興誠說，反對者主要的論點是沈在台北一定選不過蔣萬安，所以出來選不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。但擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義。憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱更是折損？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。
曹興誠表示，沈伯洋成立黑熊學院，目的就是要增加台灣社會的防禦韌性，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的支持者，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。
曹興誠也說明，另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是折損立院的一名大將。其實沈參選市長，並不需要辭去立委，所以沒有所謂「折損」。又立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被糟蹋、被折損。
曹興誠表示，台北市是台灣的首都，台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。
曹興誠指出，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天不出來聲援沈伯洋，「以後有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援我們呢？」
最後曹興誠說，沈伯洋參選台北市長，可以高呼「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」，而且可以藉由明年的台北市長選舉發出怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單，「當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中國揚言全球追捕沈伯洋！美國務院發聲了：破壞兩岸現狀
沈伯洋再遭爆料！拿黑熊學院「民防」教材 到台北大學上通識課程
沈伯洋選台北市長「輾壓蔣萬安」？施正鋒曝最新選情：綠營是凱子
其他人也在看
再分析沈伯洋參選北市優勢！曹興誠指不須辭立委不存在折損：綠營立院劣勢，續留才會被無意義糟蹋、折損
對於沈伯洋收到中國威脅，曹興誠說，沈今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天我們不出來聲援沈伯洋，以後我們有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援我們呢？沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼。放言 Fount Media ・ 12 小時前
芬普尼雞蛋管制仍流出 彰化動防所：檢調偵辦中
（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，市面仍查獲非法流出雞蛋，食藥署今天要求轄區政府應說清楚並追究責任；對此，彰化縣動防所回應表示，目前全案移請檢調偵辦中。中央社 ・ 1 天前
職業撞球巡迴賽第4站 周婕妤挑戰男子賽再吞敗
（中央社記者黎建忠台北15日電）CTPBA職業撞球巡迴賽，今天在林口進行第4站賽事，首日會內賽「柯氏兄弟」的大哥柯秉逸與小弟柯秉漢全勝晉級；第3度挑戰男子賽的周婕妤，則依舊不幸吞敗。中央社 ・ 1 天前
「鄭黃會」公開透明？媒體人戳：合演藍白還沒有破局的假象，一齣戲
媒體報導，民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會面。黃國昌今（16）日指出，會面在下個禮拜正式舉行，雙方黨務主管昨日已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。資深媒體人王家俊撰文分析，與其說「鄭黃會」全程公開要談2026藍白合，不如說是「趙黃會」的對照組，兩人合演藍白還沒有破局的假象；一齣戲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台北2優勢入選！全球百大城市最新排名出爐
[NOWnews今日新聞]加拿大顧問業者ResonanceConsultancy，近期發布最適合居住、旅遊、投資的「2026全球最佳城市」榜單，前三名由英國倫敦、美國紐約、法國巴黎拿下，中國有7座城市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
統一女神鄭麗文、藍白男神陳之漢 她問：國民黨被兩股極端力量代騎？
藍白新路線全面失控！政治評論員吳靜怡今（16）天說，「藍白男神」館長錄音外流，「統一女神」鄭麗文引爆國際爭議，國民黨已被兩股極端力量代騎？三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台灣人會買單嗎？國防預算飆破9千億 最新民調跌破眼鏡
台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，聚焦「國人對2026年超高國防預算的態度」。報告指出，中央政府明年編列國防支出高達9495億元，相較今年大幅增加1768億，占GDP3.32%，創下歷史新高。面對這樣的支出規模，民調顯示，全國20歲以上民眾中，49.4%贊成、39.7%不贊成，贊成略多近10個百分點。中時新聞網 ・ 15 小時前
藍白合溝通進度曝光！黃國昌：預計下週與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今（16）日表示，與國民黨新任黨主席鄭麗文的會面預計於下週正式舉行，雙方黨務主管昨天已先行碰面溝通場地與時間等細節，且會以「全程公開」方式進行。黃國昌說，鄭麗文主席當選後，民眾黨與國民台視新聞網 ・ 11 小時前
郭綜合醫院Happy健走Go健走 近六百人參與
記者陳治交／台南報導 郭綜合醫院關心員工的身心健康，特與財團法人榕華基金會，十六日在…中華日報 ・ 14 小時前
不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南「養老」
民視新聞／綜合報導日前在南投有一隻老牛，被民眾拍到被飼主綁在小貨車後面拖行，跟不上速度，腳也因此受傷，有不少網友就很心疼老牛的遭遇，更擔心牠會不會被宰殺。還好最後有善心人士出手，幫忙老牛入籍到台南，未來在老牛之家頤養天年。民視 ・ 14 小時前
綠營台南初選政見攻防起 陳亭妃「10秒記者會」遭疑拚版面
林俊憲近期連續舉行多場政策記者會，從孕婦照護、嬰幼托育、學童扶持到銀髮照護，陸續端出政策藍圖，意在以明確治理方向爭取選民認同。而陳亭妃日前多次當天發布相同主題新聞稿，近期則是舉行多場競選影片記者會，主打「深耕基層、多年耕耘」的形象。對於兩方初選動作，地方...CTWANT ・ 14 小時前
金馬影后陳秋霞68歲生日 昔與鍾鎮濤譜戀曲 歷經8次化療重生
藝人陳秋霞出道50年，不僅發過數張專輯，還憑著電影《秋霞》，奪下「金馬影后」頭銜，演藝之路相當順遂，淡出演藝圈多年後，鮮少在螢光幕前曝光，如今迎來68歲生日的她，即便白髮蒼蒼，身體依舊相當硬朗，看不出來曾經為了對抗乳腺癌，經歷過8次化療。中時新聞網 ・ 14 小時前
吃一口世界冰淇淋冠軍親手獻上冰品 鹿港馬拉松跑者「值了」
鹿港馬拉松今天（16日）在鹿港鎮立體育場起跑，全場最大的焦點就是吃一口世界冰淇淋冠軍趙韻嵐的冰品，由於攤位設在終點，並由趙韻嵐親手奉上招牌「愛地球冰淇淋」，讓跑者大喊「太幸運了」！ 趙韻嵐表示，這是沃旭能源第3年指定她的「愛地球冰淇淋」來贊助鹿港馬拉松，雖然她才到義大利參賽結束返國，拿到世界冰淇淋冠自由時報 ・ 13 小時前
身障機車當跑跑卡丁車鬼切？駕駛：真的閃不了
身障機車當跑跑卡丁車鬼切？駕駛：真的閃不了EBC東森新聞 ・ 14 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 2 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 14 小時前
曝吳怡農表態「不是為了選市長」！藍議員推測真正目的 點名1人能挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，吳怡農雖然遞交意願書，但重點應該是在為下一次參選立委布局。綠營北市人選未定，至今只有吳怡農遞交請願書，李明賢在......風傳媒 ・ 1 天前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 1 天前