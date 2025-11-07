綠憲妃大戰 藍基層也盼辦初選

角逐民進黨2026台南市長提名初選的立委陳亭妃、林俊憲，都在東區中華東路、崇明路口掛出大看板且相鄰，競爭激烈。（郭良傑攝）

2026台南市長選戰未演先轟動，在國民黨前立委陳以信表態後，藍營基層希望黨中央辦初選。而廝殺激烈的民進黨初選，立委林俊憲、陳亭妃對決態勢愈來愈火熱，林8日將成立安南區後援會，陳強調她在台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。對於民眾黨主席黃國昌表態高雄支持林岱樺，林俊憲痛批藍白介選，在民調早就有跡可循；陳亭妃則說，她才是藍白最不想看到的對手。

台南是賴清德總統本命區，2026年台南市長選舉，民進黨有不能輸的壓力。賴清德嫡系的林俊憲1年多來勤跑全市，獲得23名市議員支持，在各區成立後援會及服務處，目前每一區都有後援會在運作，將陸續舉辦成立大會。

陳亭妃2018年黨內初選敗給現任市長黃偉哲後全市走透透，並稱多年來維持全區後援會運作，每天見到她的選民超過1萬人。不過，對她最大批評也來自黨內，2014、2018年市議長選舉，同陣營議員跑票，才讓民進黨提名議長人選落馬。

此外，1年多來，藍白介入民進黨初選的傳聞不斷，黃國昌日前表態支持林岱樺參選高雄市長，林俊憲痛批，藍白介選從許多民調都看出有跡可循，黃國昌大剌剌宣布支持他黨人選，等於昭告天下是來搗亂的；陳亭妃強調，她才是藍白最不想看到的對手，強大自己的實力，就不怕藍白挑戰。

一直被視為國民黨「光復台南」最佳人選的不分區立委謝龍介，各項民調一直將他與陳亭妃、林俊憲互比，但他強調「我的對手就是賴清德！」並表示自己選台南市長，其實是與賴清德對決，因賴「寧可失去高雄，也不能失去台南」，無論民進黨最後提名誰，背後都代表著賴清德的勢力，台南已被民進黨執政32年，「抽屜、衣櫃、床鋪都要清一清」。他承諾只做一任，「讓台南重拾清廉與活力」。

陳以信表態角逐台南市長後，馬上推出安平港設摩天輪、台南機場開放兩岸直飛等政見，希望國民黨黨中央辦初選取代徵召，台南市議會總召蔡育輝也支持辦初選；不少藍營基層支持者認為，不管誰獲提名，都要團結挑戰這個「不可能的任務」。