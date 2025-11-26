綠手指李武昌 打造屋頂上森林花園

現年78歲的李武昌，從小在鄉村長大，生活中充滿各種植物，從餐飲業退休，向植物學習的生活哲思，打造他愛大地的心，加入台南社大志工隊，成為植物及綠屋頂講師，他運用植栽專業40多年，帶領綠屋頂志工經手營造的花園超過100座，今年運用海廢物，與綠志工一起打造沒有廢物的花園！

台南社大環境小組研究員 晁瑞光：「 因為海廢太多了 ，例如浮球例如繩子 ，這些東西如果可以延續，它的另外一種可能性，可以達到減廢的作用。」

廣告 廣告

台南社大植物及綠屋頂講師 李武昌：「浮球 我想東想西，就把植物附上去，讓它(有)另外一個生命 ，這個是它最後的生命旅程。」

李武昌巧手一揮，海灘的垃圾變黃金。

台南社大植物及綠屋頂講師 李武昌：「我做了一個地下水庫，留一條繩子在裡面 ，慢慢的 慢慢的 ，根就真的自己跑下去 ，原生地葉片是手掌大，因為它生活在困境，要自己努力向生 ，葉子變這麼小 而且會開花，根也都有生機 它在這裡15年，人生不一定要在優渥的環境，艱困的環境 你要走出自己的路。」

一花草一世界，李武昌從每一盆花草，看見人生哲理，經營餐廳退休後，他手上的鍋鏟換成小鏟子，從小對植物的熱愛，成為環境講師的養分。

台南社大植物及綠屋頂講師 李武昌：「小時候小花小草，就很喜歡挖回來家裡種 ，我就自己體會說 ，人生不用計較 ，你要自己欣賞你的人生。」

台南社大環境小組研究員 晁瑞光：「對李老師來講 ，我覺得植物就是他的家人，他來這地方 就好像 哇 ，你長得好不好 ，你怎麼越來越漂亮 ，在植物面前你會覺得，他散發出源源不絕的活力。」

李武昌擅長建花園，他人生的第101座花園，就在北區公所的綠屋頂。

台南社大植物及綠屋頂講師 李武昌：「多肉植物都可以接上。」

台南市北區區長 潘寶淑：「我們(北區)50座鄰里公園，都是李武昌老師，幫我們做樹的診斷 ，我的公務生涯有13年都在環保局 ，(之前)也在我們辦公室，營造了一個綠屋頂，它讓我們室內溫度有降溫效果。」

根據研究瓷磚與草皮屋頂相比，綠屋頂可降低室內5-10度，屋頂表面約降15-40度，綠屋頂更可以固碳，建築基地綠化設計技術規範 就明訂，花圃草坪類每平方公尺40年可固碳20公斤，常見的灌木則為300公斤，等於一年分別可固碳0.5跟7.5公斤。

台南社大植物及綠屋頂講師 李武昌：「這十公分的土而已 ，我的觀念 植栽會自己拉出高低，現在變成這樣一個叢林。」

多年來他透過課程，培養出許多綠屋頂志工，區公所人員也是志工群的一員，期盼在建築頂上的一叢叢鮮綠，能成為守護大地的生機！

台南社大植物及綠屋頂講師 李武昌：「雖然很艱困 ，透過一個枝條 一個種子 ，就能繁衍下一代 ，所以人都不用氣餒 ，有一個轉機 你就會自己起飛 ，自己去創造一個新的環境。」

更多 大愛新聞 報導：

進垃圾車前先攔截 彰化田尾回收率高達七成

莫忘竹筒歲月 法船啟航廣度眾生

