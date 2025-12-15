綠打出生地 藍白採兩階段整合

宜蘭縣長選戰升溫，民進黨提名參選人林國漳15日在宜蘭市童年住處懸掛首面看板，主打「從出生地出發」，以傾聽民意、回應地方需求爭取宜蘭鄉親支持。民眾黨參選人陳琬惠認為，應清楚向選民清楚說明要為地方帶來什麼改變；有意爭取國民黨提名的議會議長張勝德強調自己是「正港宜蘭囝仔」，熟悉地方需求，同樣欲爭取提名的國民黨立委吳宗憲說，先來後到沒那麼重要，重要的是你努力了什麼。

國民黨宜蘭縣黨部9人提名小組昨開會，拍板藍白合採2階段機制，規畫先由張勝德、吳宗憲27日協商，不過，兩人皆未表態退選，黨內人士評估協調恐難一次到位，仍可能採民調決勝，再由勝出人選與陳琬惠對決。

林國漳昨在宜蘭市北門口掛上競選期間第1面看板，以「從出生地出發！」作為主視覺標語，看板懸掛地點為他童年居住租屋處，象徵返鄉參選、扎根地方。林國漳表示，對他而言不只是競選起點，更是人生起點，未來將秉持初心，從最熟悉的土地出發，傾聽民意、回應地方需求以爭取認同與支持。

陳琬惠指出，林國漳利用出生地做連結，用軟性方式讓選民認識，但投入選戰的參選人皆是對宜蘭有著深厚情感，宜蘭選民重視實質內容，參選人應清楚說明要為地方帶來什麼改變。

張勝德說，自己是宜蘭市在地出生的「正港宜蘭囝仔」，熟悉地方需求，未來希望讓宜蘭生活環境持續提升，已陸續提出照顧老人、青年及幼兒等政策藍圖，盼為宜蘭擘畫長遠發展方向。

吳宗憲強調，賴清德總統曾說「無法選擇出生，但可以選擇在哪奮鬥」，先來後到沒那麼重要，重要的是你努力了什麼，沒想到落實賴總統這句話的是他，2年前選擇投入宜蘭服務，從羅東工保地解編、反風電入侵宜蘭、成功爭取宜蘭縣民領到普發1萬，「我只有一個信念，讓蘭陽更好、讓宜蘭走新路。」