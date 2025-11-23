綠打鄭圍韓？ 牛煦庭曝內幕回擊：這招不會奏效的

國民黨主席鄭麗文。（資料照／黃世麒攝）

民進黨近期猛攻國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖受難者秋祭，更喊話立法院長韓國瑜表態，引發外界關注是否為「打鄭圍韓」的策略；對此，身兼立委和國民黨發言人的牛煦庭分析直言，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，「這一個套路，成功機會不是特別高。」

牛煦庭近日接受《高級酸新聞台》專訪時，被問及是否有感受到所謂「打鄭圍韓」的套路，他說，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，這是很正常，不能讓他定於一尊，最好內部意見不和，這是民進黨希望看到的劇本，但這一個套路，成功機會不是特別高。

牛煦庭進一步說，它有一個前提條件，要先設定某一個人，才會出現要製造其他人出來，可是恰恰好當選的鄭麗文主席，就是唯一對於總統大選人選保持開放的人，以前大家講要先設定誰，可是鄭麗文主席說「誰強誰上」，當藍營用開放心態時，（綠營）這招不會奏效，反而會讓國民黨很多人積極起來，因為要被認定是最強的人！

牛煦庭也提到，民進黨會遇到的治國問題，我們也會遇到，應該是提早把問題點一點，一起面對，早點準備，治國還可以銜接，這才是贏。

