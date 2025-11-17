綠批中市府垃圾統計數字不實粉飾政績

蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、陳俞融、張芬郁、謝家宜等市議員聯合質詢。

台中市議會17日總質詢，民進黨市議員蕭隆澤痛斥市府操弄垃圾統計數字，直指台中竟出現「人口暴增、垃圾驟減」的都市怪象，質疑環保局刻意將一般垃圾轉列為事業廢棄物，「烏龍踅桌欺騙社會，粉飾政績！」

蕭隆澤依環保署與環保局公開資料指出，110至112年間，台中一般垃圾每年平均約66萬噸，113年卻只剩50萬噸，整整少了16萬噸；但同期間事業廢棄物量卻從每年6至7萬噸暴增至22萬噸，今年至9月更突破16萬噸。他質疑：「人口增加十幾萬，垃圾卻少二十幾萬噸？難道台中人都變無敵鐵金鋼、不會丟垃圾了？沒有鬼才怪！」

他強調，一般垃圾驟減與事業廢棄物暴增數字「精準對沖」，四年來焚化總進廠量仍維持約73萬噸，顯示垃圾根本沒減少，而是「分類搬戶籍」，將垃圾從左手移到右手，玩弄統計遊戲。他要求釐清暴增事業廢棄物來源、是否依法收費及總額多少，「一噸動輒數千元，如果少收，就是全民被扒一層皮！」

蕭隆澤批評環保局對議員調資料推諉拖延，「資料拖越久、越顯得市府心中有鬼！」要求盧市府公開數據真相，說明事業廢棄物暴增原因、有無混燒或數據造假，勿再欺騙環保署、市民與自己。

他同時追問大里掩埋場堆置量及文山焚化爐改建期程，警告若繼續黑箱操作，恐將埋下垃圾危機。「幸福城市不能用假數字堆出來，台中不能再成為垃圾政策的受害者！」

市議員陳雅惠也批評，盧市府以「數字搬家」掩飾問題，把民生垃圾改列事業廢棄物，疑似黑箱操作、規避責任。她要求市府公開流向與收費，停止玩數字、欺騙市民，垃圾問題要誠實面對。