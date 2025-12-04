綠批中市街友問題失控 社會局︰將「加強造冊」積極輔導協助

台中街友問題持續惡化，從車站擴散到公園、騎樓、涼亭，髒亂、便溺、夜間喧鬧與生火情形頻傳，居民苦不堪言。民進黨市議員陳雅惠4日在議會痛批，市府多年宣稱持續處理，但街友隔天又回到原地，顯示問題完全沒有真正解決。

台中市議會4日進行三讀議案第二讀會，陳雅惠指出（如圖），社會局在115年度編列202億元獎補助費，但與街友相關的經費卻被塞在「社會救助」20億元大科目裡，既無獨立分類、也無細項明列，使外界完全無法掌握資源投入與成效。

她細數，今年街友緊急安置僅編100萬元、喪葬費10萬元、劣勢者租屋補助僅48萬元，至於委託安置、行動沐浴車、街友關懷服務等關鍵項目，全都混在大項目中，模糊不清。她質疑預算做到這樣怎麼監督？市府到底把錢花到哪裡？市府連最基本的資訊透明都做不到。

對此，廖靜芝回應，社會局將「加強造冊」，也會持續與街友協會溝通並輔導相關單位改善，但強調協會經費多來自中央，市府無法直接約束，只能協調；並表示街友仍有人權，局處能做的以勸導與提供服務為主，低溫期間也會啟動緊急安置。