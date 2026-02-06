綠批台北燈節合作泡泡瑪特 蔣：綠叔叔、阿姨沒自信

台北市長蔣萬安到內湖與在地里長座談。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安到內湖與在地里長座談，致詞提到東環段陸續開工，強調北市府致力解決當地交通的問題，另外針對漢他病毒在北市現蹤，蔣萬安強調積極應對。只是這時候綠營猛攻台北燈節引入泡泡瑪特，質疑為中國品牌打廣告，蔣萬安大酸民進黨的叔叔、阿姨很沒自信。

台北市長蔣萬安：「（北捷東環段）第四個區段，正式動工，見證這重要的一刻，也就是說東環段，對於內湖來講非常重要。」

台北市長蔣萬安到內湖進行里長座談，致詞強調，捷運東環段陸續開工。

因為對內湖來說科技園區交通壅塞，是當地最期待能解決的問題，蔣萬安也強調各界擔心的交通黑暗期，也將會有配套。

台北市長蔣萬安：「短短過去三年，我們做到（東環段動工）了，我們全力推進，我們展現強大的魄力執行力，以及要解決內湖交通的決心。」

只是這時候，台北市出現鼠患問題，就連捷運也有，蔣萬安表示市府正加強應對全面清消。

台北市長蔣萬安：「​衛生局密切追蹤到目前為止，都沒有再新增任何一起案例，​但是我們絕不鬆懈，千萬謹記，不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，尤其在現在過年即將到來，大家都在進行大掃除的時候，也務必記得戴上口罩戴上手套，避免接觸到老鼠的分泌物。」

蔣萬安緊盯避免情勢擴大，成為另一個政治攻防議題，因為像台北燈節引入中國潮玩品牌泡泡瑪特，將在西門町展出引發綠營批評，幫中國品牌廣告。

台北市長蔣萬安：「台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨，就顯得很沒自信，（台北燈節）不只泡泡瑪特，還包括變形金剛，這些國際大IP來，不只讓台北走向世界，也讓世界看到台北。」

蔣萬安回嗆綠營，對台北市民有信心，要繼續透過施政，力拚2026連任之路。

