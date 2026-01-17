綠批在野新興計畫動支案不合體制 立院無權動支預算

（中央社記者郭建伸台北17日電）藍白昨天將115年總預算案新興計畫動支案提議逕付二讀，並呼籲民進黨團放棄協商冷凍期，儘速通過。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，動支提案根本不合乎預算法，立法院無權提案要求動支預算。

115年中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算。儘管民進黨團反對，藍白仍以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商。

鍾佳濱受訪表示，根據憲政機關分權原理，行政院負責總預算籌編、立法院負責審議預算。預算法第54條是賦予行政院權力，在總預算還未審議完成前得以動支，因此動支與否應由行政院提出。

鍾佳濱表示，行政院過去僅有依照預算法第54條，在總預算尚未審查完畢前，先沿用上年度執行數支出，從未有先動支新興計畫的慣例。

鍾佳濱說，藍白提出的不是預算案，只是一般的決議案，沒有抽出逕付二讀的問題，況且一般提案並沒有後續二、三讀程序，因此即便藍白提案通過，也不能代表總預算完成審查。

對於國民黨立委呼籲民進黨團放棄協商冷凍期，鍾佳濱回應，這根本是亂放話，國民黨立委是因為TPASS預算不能執行遭外界批評，才突然提議稱抽出38項新興計畫共新台幣718億元，但提案內容根本不了解預算法第54條，言詞充滿矛盾，也不合乎體制。

鍾佳濱表示，藍白大約1、2週就會操作一次新的議題，像半個月前還在操作彈劾總統，但如今已不了了之。這份新興計畫預算的動支案不可能在1月底前處理，藍白恐怕得自己找台階下。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150117