綠批基市府預算執行率未達四成 謝國樑：積極進行

基隆市 / 綜合報導

今年度的總預算，還陷在僵局之中，各縣市的預算執行率，被放大檢視！民進黨基隆市黨部，檢視前年度的決算審核報告，質疑市府三十二項，五千萬以上的重大公共工程預算，總預算超過三十八億，但實際執行只有十四億多，整體執行率不到四成，其中有三項甚至是零執行，批評市政死當！謝國樑表示，市府全力打造五堵就業基地，並積極進行各項業務，請市民放心。

新的一年開始，基隆市府就宣布，啟動新一輪的，公民座談會，但被批評施政節奏，還有順序嚴重錯置，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說：「預算5000萬以上的重大公共建設工程，總實行率只有36.95%，連四成都不到，完全不及格，市政的執行呈現死當狀態。」

廣告 廣告

綠營市黨部引用市府審計室，113年度的決算報告，強調白紙黑字有憑有據，還條列出謝國樑的政見，大基隆歷史場景再現2.0，執行率2.24%，南榮公墓生命典藏館計畫，執行率更低1.59%，活化閒置大樓改造成，社福大樓身障新創基地，但執行率只有1.18%，更痛批旭川河田寮河，水質改善和引進水陸兩棲運具，也就是鴨子船發展觀光，但執行率竟然是零。

基隆市長謝國樑說：「選舉嘛，就如同我講的，難免雙方都會有很多批評建設，大家都看到了，我們全力在打造，我們的這個，五堵的一個就業的基地。」謝國樑親上火線回應，直指與選舉有關，也不忘端出願景，向市民喊話，基隆市長謝國樑說：「將打造，全台灣最大的遊艇港，積極地都在進行各項的業務，請市民朋友放心。」

去年八月謝國樑才宣告，檢討重大建設執行率偏低，言猶在耳過了四個多月，新的一年該如何執行，也成了2026選戰前須給出的答案。

原始連結







更多華視新聞報導

基隆民政處長坦承私查「個資」40萬交保！ 謝國樑：一切尊重司法

拚基隆！童子瑋路口問候市民 謝國樑打政績牌

執政黨「三管齊下」救總預算 綠：放下成見 藍續喊溝通

