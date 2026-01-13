綠批基隆113年市政37分 藍批數字操作輿論

針對民進黨基隆市黨部昨日以「37分」評價基隆113年市政，國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，民進黨刻意以單一數字操作輿論，卻避談完整時間軸與歷史責任，這樣的說法既不公平，也不符合市民對理性監督的期待。

林祐德指出，113年度對市府而言，是面對前朝長期累積問題、進行善後與制度重整的關鍵一年。民進黨所指稱的多項「低執行率」案件，實際上多數早在前朝執政期間即已延宕，甚至多年卡關未解，並非近期才出現的施政問題。

林祐德進一步說明，包括生命典藏館歷時五年無法發包、東岸商場產權爭議、城際轉運站委外條件與營運能力備受質疑、市立體育場相關爭議等，皆是林右昌留下的結構性問題。謝國樑市政團隊上任後，所做的是盤點問題、補強制度、推動重整，而非逃避責任。如今民進黨卻刻意切割過去，將歷史問題全數歸咎現任市府，標準明顯前後不一。

市黨部副發言人張家馨也指出，市政建設本就有期程差異，許多於114年後陸續完工、啟用的成果，正是建立在113年期間的規劃、設計、審議與發包基礎上。他直言，若真像民進黨所說的「市政死當」，又怎會有童子瑋看板上所列的政績可以收割呢？

張家馨強調，113年更有著由民進黨發起的高度仇恨動員的罷免行動，客觀上增加行政不確定性與政策推動成本，一邊製造政治對立，一邊指責市政進度，難以說服市民。

林祐德強調，真正的市政監督，應建立在完整時間軸、具體事實與責任歸屬之上，而不是以政治化的標籤簡化複雜治理問題。基隆需要的是務實解決問題，而不是不斷重演的謾罵及甩鍋。

【記者鄭紫薇／基隆報導】民進黨基隆市黨部昨（13）日召開記者會指出，基隆市長謝國樑早在2025年8月23日即公開表示，將針對重大建設執行率偏低進行檢討，但至今已超過100天、約4個多月，進入新的一年，市府卻宣布自今年1月起，啟動新一輪巡迴七區的「公民座談會」，顯示市府在施政節奏與順序上，顯然出現嚴重錯置。

民進黨市黨部表示，市長謝國樑的新年計劃急著展開新的對話機制，營造選舉承諾，但前一次對市民、對議會、對社會所做出的檢討承諾，至今仍未交代清楚。

市黨部強調，此次站出來就是要提醒市府，在提出新的議題、開啟新的座談之前，應先對既有承諾與檢討結果負起責任。市長在去年八月已明確承諾檢討重大建設執行問題，如今超過一百天，市民理應看到清楚的檢討內容、改善方向與具體時間表；呼籲在新的一年應清楚交代責任，請市長向市民說明。