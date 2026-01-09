綠批張善政「旗袍說」 網挖鄭文燦「辣妹熱舞」酸雙標

桃園市長張善正在會中提到，邀請女士們穿著旗袍共襄盛舉，並表示穿旗袍能展現美妙身材。（圖／東森新聞）





農曆春節將至，為吸引民眾到桃園走春，桃園市長張善政日前召開記者會宣傳新春主題活動。他在會中提到，邀請女士們穿著旗袍共襄盛舉，並表示穿旗袍能展現美妙身材，以此感受老城區的年節氛圍。未料這番言論引發民進黨性平部強烈抨擊，指責其發言涉及物化女性；然而，隨即有網友翻出前市長鄭文燦任內舉辦活動時，曾邀請穿著清涼的辣妹大跳熱舞，質疑綠營標準不一。



針對張善政的發言，民進黨性平部發文批評，質疑張善政「不評論女性身材就不會選舉嗎？」更直指這樣的言論並非幽默，而是赤裸裸的物化與性別偏見，甚至抨擊這是國民黨「代代相傳的歧視基因」，砲火相當猛烈。

不過，對於穿旗袍是否等同於物化女性，街頭民眾看法不一。有受訪民眾認為，旗袍是傳統服飾，就像長輩結婚時也會穿著，這更能展現東方女性的獨特魅力與風格，並不覺得有物化之嫌；也有民眾指出，會有物化女性的聯想，或許是因為現代資訊繁雜，導致解讀角度不同。



就在綠營重砲檢視張善政言行之際，輿論風向卻出現反轉。外界翻出前桃園市長鄭文燦任內舉辦的大溪豆干節活動畫面，當時舞台上一整排穿著清涼的辣妹隨著電音扭腰擺臀、大跳熱舞。許多網友質疑，當年鄭文燦舉辦此類活動時，民進黨性平部並未出面制止或評論，如今卻對張善政的旗袍言論窮追猛打，根本是「雙重標準」。



原本民進黨試圖透過性平議題檢視對手，沒想到卻因過去執政時期的活動內容被挖出，反遭輿論「回馬槍」嘲諷，讓這場因旗袍引發的口水戰，陷入了尷尬的雙標爭議。

