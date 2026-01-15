綠批彈劾理由像追究政治責任 藍稱總統已逾憲法紅線

義謙法律事務所律師林俊宏表示，「從制度上你就要告訴我們說，總統你做了什麼、違反了《憲法》的哪個重大義務，而不是把行政院長的職權選擇，轉化成對總統的彈劾理由 。」

孫文學校總校長張亞中說：「總統你是人民的公僕，而不是那個日月神教的教主任我行。總統依法進行公布，但他卻選擇拒絕，這不是他的政治判斷，而是無裁量空間的憲法義務 。」

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿認為，「當這個行政體系拒絕回應多數民意，仍持續使用高度集中的權力，民主也可能退化成實質上的民選獨裁 。」

廣告 廣告

民眾黨推派的學者張其祿表示，賴總統彈劾案的核心並不是彈劾案，而是台灣在雙少數政府結構下，憲政體制出現制度性失靈。

綠營推派成大法律系副教授陳怡凱則認為，行政跟立法之間的僵局仍有解方，應該回歸到國會對閣揆提不信任案的程序來解決。但國民黨團重申，行政院長卓榮泰應該自己辭職下台。

立法院國民黨團書記長羅智強批評，「卓榮泰就是個菜瓜布院長，不會有任何的笨蛋去上民進黨這種當。你要就自己滾蛋，還需要在野黨倒閣 。」

民進黨立委吳思瑤說：「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、還在這裡搞政治口水。為什麼不審預算？」

吳思瑤認為，立院延會應該盡速處理總預算案，批評在野黨團捨近求遠，國情報告就能邀請賴總統說明。而根據彈劾案時程，21、22日立院將邀請被彈劾人賴總統列席說明。