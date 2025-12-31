綠批惡搞 藍嗆違法違憲情勒

民進黨立委在立法院議場內高舉標語，要求速審總預算。（本報資料照片）

昨天是2025年最後一天，民進黨推出「藍白杯葛總預算總回顧」提醒藍白立委，中央政府總預算關係著人民生活、國家運作、地方各縣市的補助和發展，可以理性監督、討論，但不能連審查都不審查，「如果不想審預算，當什麼立法委員？」國民黨立委李彥秀反批，若行政單位連最基本的依法行政都做不到，根本沒有立場要求立法院配合審查總預算。

民進黨指出，審查總預算是立法院最基本的責任，但藍白聯手惡搞立法院，連最基本的本分都沒做到，去年8月29日行政院依規定如期將2026年總預算送入立法院，124天後的12月31日，總預算案竟還躺在立法院程序委員會，連審查都還沒開始，嘴巴上總說「民生優先」的在野黨，到底都在做什麼？

國民黨立委林德福指出，預算能否動支，關鍵在於是否說得清楚、用得其所，像今年國防預算編列9495億元，之後還有1.25兆元軍購案，合計約2兆2000億元，相關細節卻無法交代清楚，更別提F-16V採購進度等問題仍未釐清，立院當然難以放行；他強調，國民黨團並非不審預算，而是要求「合理、依規依法」的審查。

李彥秀指出，行政院違法不編列軍人加薪與公教退休所得替代率相關預算，並違憲拒絕副署立法院已三讀通過的法案，卻反過來要求在野黨限時審查預算，形同一手違法違憲，一手對立法院進行情緒勒索，完全沒有正當性。

李彥秀說，《預算法》已有明確規範，凡經立法院同意的新興資本支出與新增計畫，即使總預算未如期完成審議，仍可依法先動支，行政院並非毫無作為空間。只要行政單位願意溝通、提出具體說明，不論是延續性支出或已獲立院同意的新增計畫都有法源依據可處理，「問題不在制度，而在執政態度。」