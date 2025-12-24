綠批擋預算 衝擊12萬新生兒家庭

民進黨立委24日痛批藍白惡意阻擋總預算，將影響12萬名新生兒家庭的生育補助。（范揚光攝）

115年度中央政府總預算持續卡關，民進黨立委24日痛批藍白惡意阻擋總預算，將影響12萬名新生兒家庭的生育補助，嚴重衝擊育兒家庭；藍委李彥秀則強調，延續性預算可以直接使用，至於新增預算部分，只要立法院挑出來，大家有共識同意，就可以動支。

綠委昨與民團共同開記者會，呼籲藍白速審預算，以免損害全民福利；立委林月琴指出，預算若未通過，新增政策依法不能做，國家就難以應對各種新興議題的挑戰。

立委吳思瑤表示，在野黨不僅不討論法案，現在還要阻擋照顧民生的總預算，為延會而延會，提出諸多政治操作的議案，明年總預算編列新興預算2992億元，因藍白拒審，許多計畫將無法執行，衝擊中央政府施政，呼籲在野黨應盡速讓總預算案付委、實質審查。

李彥秀則回嗆，卡住總預算的真正原因是行政、立法僵局，行政院長卓榮泰頻頻對在野黨發動政治攻擊，卻沒提出哪些新增預算，只想延續大罷免抹黑在野黨；至於解方，她表示，舊的延續性預算本來就可以直接使用，新增預算部分，依照《預算法》規定，只要立法院挑出來，朝野有共識，同意後就可以動支。

民眾黨立委林國成也說，依照《預算法》規定，若未準時完成預算審議，仍可沿用前年度預算，況且在野黨並非不審，而是立法院三讀通過調整軍人加薪、退休警消所得替代率，執政黨卻未編在明年度總預算內，且就算今年來不及編，也可以想辦法用其他方式編列，或與立法院商量，這才是解決之道，如果行政院執意對抗，民眾黨將不排除修《預算法》反制。