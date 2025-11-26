綠批李四川還扯蔣萬安 江怡臻轟：民進黨永遠的雙標！ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台北市副市長李四川日前一番評論「施政並不是要穿得漂漂亮亮」，引發民進黨性平部不滿，指稱是歧視言論，要求收回；對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻昨（25）日深夜在臉書反酸，直指民進黨性平部才是「永遠的雙標」，性平部替立委蘇巧慧抱不平的同時，一邊卻以「花瓶」等語謾罵台北市長蔣萬安，標準前後不一。

民進黨性別平等事務部昨日透過臉書發文表示，李四川對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」，還指控李四川故意不談蘇巧慧在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，並進一步稱李四川的「花瓶」隱喻最適合送給蔣萬安。

李四川則表示，當時媒體問他，有人提到新北市副市長劉和然拍攝了定裝照，所以他說「施政並非穿著漂亮，還是要以政績為主」，強調不是針對蘇巧慧。他也感嘆，自己尚未宣佈投入選戰，就遭刻意曲解與攻擊。

2026新北市長選戰提前升溫，外界普遍認為李四川是藍營最具呼聲的人選。隨著藍綠攻防火力不斷升高，選戰煙硝味也越來越濃。

