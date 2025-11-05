綠批水公園噴水區無水淪擺設 中市府：冬季暫停春季恢復

民進黨議員陳雅惠批評干城水公園噴水區無水，淪為擺設，中市府說，親水區冬季暫停，明年春季恢復。（圖：陳雅惠提供）

台中市議會進行都建水業務質詢，民進黨議員陳雅惠指出，多處公園開發進度落後、設施與實況不符，市府高喊「宜居城市」，但舊市區公園老舊、維護不周，她點名南區長春公園與東區干城水公園，環境雜亂，噴水區無水，淪為擺設，要求檢討改善。建設局則說，干城公園親水區，冬季暫停使用，預計明年春季恢復噴水運作。

台中市議會業務質詢，民進黨議員陳雅惠、陳俞融、張芬郁、謝家宜、陳淑華與蕭隆澤等人，關心公園綠地開發與維護管理落差問題，要求公開各區公園開闢進度與預算、落實遊具安全檢驗並公布不合格名單，同時優先補足老舊社區與人口密集區的綠地缺口。陳雅惠指出，建設局資料顯示，截至113年底，全市共開闢1,093處公園、綠地、遊戲場與廣場，總面積約856公頃，每萬人享有9.46公頃綠地，但全市僅完成232座共融公園與103處陽光公廁改造，許多工程長期停留在規劃階段，進度嚴重落後。

廣告 廣告

她說，根據審計處113年度決算報告，全市426處定期檢驗的兒童遊戲場中，有307處不合格，不合格率高達72%，截至年底仍有138處未改善，她批評市府執行流於形式、缺乏積極作為，經費花了卻沒提升品質。陳雅惠以南區長春公園為例指出，原規劃為雨水花園與共融綠地，卻因雜草叢生、積水成患，甚至成為遊民聚集點，周邊枯枝橫出、照明不足，環境與安全皆令人憂心。她更批評東區干城水公園，號稱「親水共融特色公園」，實際上「噴水區沒水、標示與現況不符」，痛斥市府重外觀輕維護，恐淪為擺設。

對此，建設局長陳大田表示，確實部分老舊公園改造進度延宕，將督促承包廠商加速推進。長春公園水利設施保固期已於9月屆滿，後續將由建設局接管並研議活化利用，改善環境與防蚊問題。

至於干城公園親水區，因冬季暫停使用，預計明年春季恢復噴水運作，並更新告示牌與安全設施。陳大田強調，市府將持續強化遊具安全檢驗與維護，讓公園成為市民真正能安心玩、快樂長大的地方。（寇世菁報導）