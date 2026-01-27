綠批汙水接管率低市府以數據打臉

面對民進黨不實指控，市府以數據圖卡說明汙水接管進度超前。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈、張上耕∕基隆報導

民進黨批市長謝國樑執政三年來汙水接管率平均年增僅百分之一。市府二十七日提出數據回應，一一二到去年接管一萬零七十一戶、接管率增加百分之六，質疑民進黨的百分之一是怎麼算出來的？市府發言人呂謦煒表示，目前汙水接管進度在最艱困的廟口、仁愛市場周邊，民進黨玩數字遊戲無異是打擊基層公務人員的努力與信心。

民進黨市黨部公布汙水接管率數據，檢驗謝國樑上任以來歷經三年執政，平均每年汙水接管率年增僅百分之一。市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑市政死當，汙水接管率是史上最差表現，完全是一位「百分之一市長」。

基隆市汙水接管進度正在廟口周邊全力推進，並縮減工作井，降低交通衝突。(記者王慕慈攝)

務處長簡翊哲說，今年上半年約三、四月將完成愛三路吉祥大樓周邊汙水接管，未來南榮幹線與田寮河左右岸的汙水接到和平島汙水處理廠。基隆九十八年起推動汙水接管，一開始由比較簡單的郊區先做；全市最複雜的仁愛、中山區難度是過去的十倍，去年度完成三千戶接管，也呼籲仁愛區用戶配合免費進行汙水接管。

市府團隊針對外界的不實指控，呂謦煒與簡翊哲共同說明。一一二年到去年度三年接管一萬零七十一戶，謝市府任內平均每年接管約三千三百五十七戶，較上任前四年平均一年接管三千一百五十五戶略多。

前工務處長、交通處長陳耀川指出，一一二年上任時因市區人口密集、交通繁雜，很多汙水接管標案進度喊卡；經盤點一一二年度家戶接管達五千零二戶，一一三年度二千零六十九戶，一般家戶接管後可直接利用汙水接管將生活汙水送到汙水處理廠，而不是送到傳統化糞池等。

面對民進黨不實指控，市府以數據圖卡顯現汙水接管進度超前。(記者王慕慈攝)

簡翊哲說，仁愛區汙水接管表訂進度三千八百二十二公尺，三年內完成四千三百七十五公尺，超越原計畫管線範圍。現在周邊有仁愛市場、東岸廣場、廟口夜市、愛四路夜市等商圈。市中心路狹人稠、管線密集，預計在今年上半年把愛三路吉祥大樓前的周邊人手孔收尾，未來南榮幹線還有田寮河左右岸的汙水接到和平島汙水處理廠。他說，去年度完成三千戶接管，引進低衝擊工法採長距離推進 ，工作井從八個減少到兩個，減少對主要道路交通衝擊。

至於一一二至去年三年來接管一萬零七十一戶，相較於總戶數十六萬八千餘戶增加百分之六的接管率。市府說，這是真金不怕火煉的數字。