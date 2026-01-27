綠批江啟臣阻台美協議 藍新人：政院案子都沒送「審空氣嗎」

國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學27日為立法院副院長江啟臣發聲。（吳宗學提供）

民進黨連日藉由美國對韓國加徵關稅一事，點名立法院副院長江啟臣「阻撓協議」。對此，國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學27日為江發聲，直指行政院至今連案子都還沒送進立法院，「要立法院審空氣嗎？」

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻27日公開喊話，要求江啟臣展現國會領袖高度，帶領藍白黨團速審協議；已獲民進黨提名參選台中市長的立委何欣也於臉書發文指出，美國總統川普因韓國國會未履行貿易協定，已將其部分產品關稅從15％調升至25％，這種「國會卡關」導致加稅的情境值得台灣深思，並點名江啟臣形容談判結果如同「從加護病房換到普通病房」是在唱衰台灣產業。

廣告 廣告

針對綠營指控，爭取國民黨提名參選台中市北屯區市議員的吳宗學痛批民進黨是在演「恐嚇秀」，他直指，台美貿易協議的版本目前仍躺在行政院辦公室，根本尚未掛號送進立法院程序委員會，立法院根本無從審起，民進黨指責藍白阻擋完全是「案子還沒出門、先罵鄰居擋路」的政治操弄。

他強調，在野黨要求「嚴加審查」是為了替台中的隱形冠軍守住生存底線，確保協議內容不會損害產業利益或變成「賣台條約」；並指綠營點名江啟臣是「司馬昭之心路人皆知」，其目的完全是為了2026選舉噴口水、潑髒水，這種「沒建樹、只會鬥」的作風才是台中產業發展最大的絆腳石。最後，吳宗學呼籲民進黨應停止造謠並督促行政院盡速將協議送審，同時公開透明交代談判細節，而非為了選票進行惡意抹黑。

【看原文連結】