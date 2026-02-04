綠批為紅鏈開門 藍：對話降誤判

國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源赴北京參加「國共兩黨智庫論壇」，達成加強兩岸新興產業領域合作、推動恢復兩岸人員往來正常化等共同意見；民進黨立法院黨團4日痛批是幫紅色供應鏈開大門；國民黨立委則強調，「只有對話可以降低誤判」。

藍委吳宗憲表示，對於中華民國的論述，國民黨沒有改變過，就是依照中華民國《憲法》加以論述；至於這次國共論壇的內容，後續等蕭旭岑回來後舉行記者會，跟向外界說明整個過程。

不具名藍委分析，在當前國際局勢高度不確定、台海兵凶戰危、區域安全備受關注的背景下，國共論壇最大的價值就是促進對話，強調只有對話可以降低誤判、只有溝通可以化解。雙方透過制度化交流管道，就多項關議題交換意見，這是一個正向的開始，也希望執政者正面看待。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則痛批，這不只是幫紅色供應鏈開大門，未來立法院裡面藍白多數，絕對會在相關法案修法，協議後續會變成「藍白想要的法案、藍白想要的擋預算、藍白想要的操作輿論」，這才是最危險最可怕的事情。

她指出，立法院第一個會期的所有國民黨召委跟黨團總召傅崐萁到中國去，回來後就開始修後續被宣告違憲的國會擴權法案，點名藍委柯志恩、謝衣鳯這些想角逐地方首長的人，「真的認同這個做法嗎？真的要持續用這個方法掏空、破壞台灣嗎？」

陸委會主委邱垂正也表示，兩岸情勢從2022年開始，大陸開始對台灣進行施壓，包括軍機艦擾台、經濟脅迫等一連串的法律戰、灰色地帶侵擾及認知作戰，「難道這種兩岸的形式，國民黨都沒有感受到嗎？」