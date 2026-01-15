綠批營養午餐免費騙票 蔣萬安：不希望孩子因家庭經濟感到差異

台北市長蔣萬安日前宣布推動學生營養午餐免費，但民進黨祕書長徐國勇14日質疑蔣萬安是騙選票。蔣萬安表示，營養午餐免費就是希望讓孩子在成長關鍵階段可以營養均衡、吃的安心，也不希望讓任何一個孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，並減輕家庭的經濟負擔。（徐佑昇攝）

台北市長蔣萬安日前宣布推動學生營養午餐免費，許多縣市不分黨派紛紛跟進，但民進黨祕書長徐國勇昨日質疑是為了選票包裝自己、騙選票。蔣萬安表示，營養午餐免費就是希望讓孩子在成長關鍵階段可以營養均衡、吃的安心，也不希望讓任何一個孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，並減輕家庭的經濟負擔，他也很高興看到包括台南、高雄、屏東、嘉義也都願意推動營養午餐免費。

蔣萬安15日出席丙午迎新春聯揮毫大會前受訪，媒體詢問蔣萬安徐國勇表示營養午餐是騙選票以及黃偉哲質疑北市宣布發放教師行政獎金是恣意花費等議題。

蔣萬安表示，他再次強調學生的營養午餐免費，最重要就是希望讓孩子在成長關鍵階段可以營養均衡，吃的安心。

蔣萬安強調，他不希望讓任何一個孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，對於所造福的孩子們的家庭來講，可減輕他們的負擔。他也很高興看到包括台南、高雄、屏東、嘉義也都願意一起來為了孩子的健康，吃的安心，營養均衡，推動營養午餐免費。至於黃偉哲質疑教師獎金部分，蔣萬安則未回應。

