綠批立院函文救了高虹安！韓國瑜承諾「給各黨交代」

新竹市長高虹安詐領助理費案二審出現大逆轉，高等法院撤銷貪污罪。其中一個判決理由，是立法院發函解釋公費助理費本質屬於立法委員補助費性質。此舉引發民進黨立委質疑，認為立法院形同協助高虹安脫罪，並酸諷藍營也無須再修法將助理費貪污除罪化。

為了助理費是否屬於補助性質，朝野協商才剛開始衝突立刻升溫，綠委一棒接一棒，圍剿院長韓國瑜，柯建銘也頻頻開酸，「助理費是薪水的一部分嗎？公文可以這樣擅自發嗎？影響判決重要關鍵地方，作為院長你要管理這個問題喔」。

柯建銘頻頻對著韓國瑜開酸。圖／翻攝自立院IVOD

韓國瑜被逼到當場給出承諾，表示「會給大家一個正式答案，有委員來函要求了」。藍綠爭論不休，就是因為新竹市長高虹安詐領助理費案，高院撤銷貪污罪理由竟被發現與「立法院函覆公文」有高度關係。

高院新聞稿指出，本案認定高虹安等人不構成貪污罪的理由之一，包含立法院函文內容，認為公費助理費是為補助立法委員問政所需、彌補財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。民進黨立委因此緊咬，質疑是這份公文協助脫罪。

加上同時間，國民黨立委陳玉珍也提出助理費除罪化修法，在野黨修法目的再被質疑。助理費歸誰管，如何健全公費制度，朝野意見依舊分歧。

立法院函文認為公費助理費是補助立法委員問政需要所須的財力不足。圖／台視新聞

