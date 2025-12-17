政治中心／綜合報導

新竹市長高虹安助理費案，二審判決大逆轉，高院新聞稿指出，曾發函給立法院詢問助理費相關事宜，收到的回覆竟是助理酬金屬於立委"補助費性質"，這被視為是高虹安貪汙無罪的關鍵原因，民進黨團今天要求立法院公開回函內容，韓國瑜也做出回應，已經有立委索要，大家很快就會知道。

民進黨團總召柯建銘：「這樣的一個公文，可以由法制局自己這樣擅自發嗎？這是影響整個判決重要關鍵的地方。」

立法院召開總預算黨團協商前，民進黨團先為了立法院法制局回函給高院，把助理費當補助費，要求韓國瑜公開函文內容。

立法院長韓國瑜vs.民進黨團書記長陳培瑜：「已經有委員正式來函要求，我們會回答這個委員，這委員一接到這個大家就會知道，是不是可以直接給各個黨團，因為你到時候又說只有A委員跟你要，你就只給A委員。」

要這麽急公開回函，原因在於新竹市長高虹安二審判決，高院曾詢問立法院，收到的回覆竟是助理費性質是「實質補助，彈性勻用」，換句話說，立法院認為助理經費屬於補助費性質，綠委批評這成為高虹安脫罪解套關鍵。

綠批立院函文救高虹安！韓國瑜喊：會給大家答案。（圖／民視新聞）立法院副秘書長張裕榮vs.記者：「他們說因為立院這邊回覆，導致法官才會判她無罪，沒有沒有。」

立委(民) 沈伯洋：「到底助理費是誰的，所以他們(高院)就來問立法院，立法院函覆說這個助理費，都是屬於立法委員的，我認為這個立法院絕對有失職、瀆職問題。」

雖然立法院再三否認，但根據立院明定的助理費，預算編列屬於"人事費"，而非立委補助款，法制局回函也被質疑是否來自院長韓國瑜授意？

綠批立院函文救高虹安！韓國瑜喊：會給大家答案。（圖／民視新聞）立委(民)王定宇：「助理費就是人事費，只能用在助理的薪資人事支出上，不能挪作他用。」

民進黨團書記長陳培瑜：「這次有沒有人根據過去資料，又給出錯誤解讀，其實這才是我們要問的，所以我認為不管是未來法制局秘書長，或者是韓國瑜院長，我們希望他們還是把相關資料公開，給各個黨團知道。」

解鈴還須繫鈴人，現在就等回函曝光，真相也將逐一明朗。

