綠批立院函文救高虹安！韓國瑜急喊「有立委來函」：會給大家答案

高虹安助理費案，二審貪污部分無罪，僅依使公務人員登載不實罪判處有期徒刑六月，可上訴並可易科罰金，其貪污無罪理由之一竟為「立法院函覆認為助理酬金屬於立委補助費性質」。立法院今（17）日針對總預算附屬預算協商上，民進黨團強烈要求立法院提供其給高院的意見，韓國瑜則強調已有立委來函索要，當事立委接到資料大家就會知道。民進黨團總召柯建銘更質問，「公文可以擅自發嗎？」

鍾佳濱表示，法制局或哪個單位有給台北高院出示意見，認定公費助理費的性質，而立院的意見被法院援引，每個立委卻都不清楚立法院給什麼意見，「選民問我們『這是你們的態度嗎？』這是陷委員於不義啊！」他並質問韓國瑜，立法院是否該告訴立委們「給了高院什麼意見」，選民質疑立委說一套做一套，可他們也很疑惑，分明沒給立法院同意代表立委們出具給高院相關意見，韓國瑜則連連表示「好、好」。

羅智強則說，今天討論的是總預算附屬單位預算，民進黨團有什麼問題可以自己開個專題報告，但今天協商主題是總預算，而實質上助理費的性質為何，立法院作為行政機關，本就有權解釋行政事項。鍾佳濱此時表示，他是想知道立法院到底跟高院說了什麼。羅智強聽後表示，民進黨想怎麼行使權利都尊重，但是這本來就是立法院可以做的解釋，若不認同他也尊重。

鍾佳濱接續表示，院長、秘書長都在場，能否提供立院向法院做出的解釋？韓國瑜則說，應先回歸朝野協商的主題，「會給大家一個答案的，好不好？」陳培瑜旋即表示，這意思是指需要黨團出示公文索資？還是立法院會直接提供資料？何時提供？韓國瑜則說，已經有立委正式來函要求，會回答這位立委，委員接到資料大家就會知道。

柯建銘隨後表示，韓國瑜想快速把這題目結束，但身為院長，「坦白講，這樣一個公文可以擅自發嗎？」他質問，助理費是立委薪水的一部分？這是影響判決的重大之處，韓國瑜作為院長應該管理這問題，否則總統請韓去院際協商茶敘，韓稱「需要各黨團同意」，這解釋卻可以逕自做？韓國瑜聽後則說聲「謝謝柯總召善意提醒」，但未有說明，隨即繼續協商。

