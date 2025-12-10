綠批總預算審查中市府官員輕忽怠慢 環保局長︰預算通過會好好做

台中市議會今（12/10）天進行總預算二讀會，針對115年的市府總預算審查，民進黨市議員林德宇在議會質詢時痛批，市府官員對於議員質詢的輕忽怠慢態度，他要求環保局針對廚餘去化提出追加預算及計畫，未提出之前，盧市長跟環保局吳局長特別費全數刪除，只要提前提出廚餘的追加計畫的預算，就予以使用。

林德宇質疑盧市長，不知道以何種標準去聘用政務官來議事廳備詢。他說，此次定期會和審議115年度預算，台中市政府相關官員備詢的表現，非常離譜。在質詢及預算審查的過程，環保局吳局長，態度輕忽，對於議員的質詢，始終無法清楚說明；捷運工程局蘇局長，多次議員提問完全裝傻，浪費大家的時間，局處長如此輕視的態度，他痛批預算要如何審？業務要如何推動？

林德宇提出質疑（如圖），3天的聯審會議，他要求環保局要針對廚餘去化提出計畫，盡快來說明，都會願意支持，但經過3天，環保局吳局長完全沒有提處任何說明、計畫及回應。

林德宇要求，環保局趕快提追加預算及計畫，都會支持，給了環保局時間卻無回應，他痛批，環保局是要怎樣？

林德宇說，針對文山焚化廠，環保局長始終在打馬虎。這兩天針對廚餘問題，環保局到底做了什麼？

環保局長吳盛忠表示，都來議會總質詢、審預算。預算通過會好好來做。文山焚化爐都在應變處理。昨天廚餘本來全台灣要罷運，他有和養豬協會理事長溝通。