綠批蔣萬安財劃法裝不會、媽寶 北市府反諷：一巴掌打臉卓榮泰

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

立法院藍白黨團昨（25）日在程序委員會以人數優勢下，將行政院版財政收支劃分法修正草案暫緩列案。台北市長蔣萬安表示，行政院先給試算，有數字才能討論；民進黨團書記長陳培瑜嗆蔣萬安別故意假裝不會，故意裝媽寶是沒用的。台北市政府反酸，民進黨團指桑罵槐，一巴掌打在行政院長卓榮泰臉上。

台北市政府副發言人魏汶萱指出，民進黨團指桑罵槐，一巴掌竟打在卓榮泰臉上。今天連推出院版財劃法的財政部長莊翠雲都說算不出，民進黨團所謂「財劃法有條文」、「可自行去推估」這樣的說法根本就是在打臉行政院。

魏汶萱說，如果民進黨黨團要苛求地方政府憑空變出數字，又怎麼容許財政部說出「算不出金額」，縱容卓內閣「媽寶」、「裝不會」的行為？

