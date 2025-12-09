綠批藍封殺國防預算替「鄭習會」鋪路 藍重申無「門票說」

藍、白今天(9日)再度聯手在立法院程序委員會封殺國防特別預算條例排入院會議程，民進黨發言人韓瑩指出，針對「鄭習會」，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「3張門票」之一就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過國民黨立院黨團以實際行動替「鄭習會」鋪路。

韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍、白一再聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了與中國國家主席習近平會面，急著把條件逐項完成。韓瑩批藍、白以各種藉口惡意杯葛，不讓國防特別預算條例進入一讀，「這不是監督，而是照著中國的路線走」，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，對國民黨而言，難道賣台可以、保台卻不行？她痛批藍、白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。韓瑩說，從金額規模到交貨機制，藍、白都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠，成為在國內呼應中國的在地協力者。

對於民進黨的批評，國民黨發言人牛煦庭則再次重申沒有「3張門票」的問題，並表示自由時報先前的報導完全沒有查證，國民黨也已嚴正否認，很遺憾民進黨仍執意相信謠言，自證這從頭到尾都是政治操作。

