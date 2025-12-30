綠批藍白再擋國防條例 蘇紫雲：中共軍演連滾帶爬臨時拼湊

蘇紫雲說，中共「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性。 圖：翻攝自民進黨YT

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30）日在台灣周邊進行實彈射擊。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此次中共「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性，可說是連滾帶爬臨時拼湊出來，以武力恫嚇的老套方式，加上文宣認知作戰假訊息藉此威脅台灣人民。

民進黨發言人韓瑩與蘇紫雲今中午在直播節目《午青LIVE》連線。蘇指出，中共釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面，視角不對，已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷。他強調，中共就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大威脅是在地的協力者跟著傳播錯假訊息。

廣告 廣告

針對近期傳出後備幹部群組有讚揚共軍，貶低政府的言論，蘇紫雲指出，除了政府澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，不適切的言行應當受到法律處置，才能更進一步防止假訊息的散佈。

韓瑩表示，賴總統提出「8年1.25兆國防特別預算條例」增強國防實力，中共現在發動圍台軍演，顯見國防的重要性，然而在軍演的當下又再度在程序委員會被藍白阻擋。她說，藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，終心期盼預算案能交付審查，理性監督討論。

蘇紫雲強調，沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請。他舉例，國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同「千手觀音」可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸。

蘇紫雲表示，這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級，不只台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共圍台軍演警告美日 李逸洋：「增加國防預算」刻不容緩

中共圍台軍演 美參院軍委會主席喊話朝野挺賴清德國防特別預算：沒時間浪費了