綠批藍白推亂台法案過半民意不挺 藍反指綠不正視在野意見

在野黨力拚攸關停砍年金的相關修法於今天(12日)立法院會過關，民進黨今天公布近期所做的民調，指有55%民眾不支持停砍年金，也有79%民眾不支持「助理費除罪化」修法，還有高達81%的民眾不支持放寬中配參政權等「國籍法」修法，呼籲藍、白立委懸崖勒馬，尊重民意，停推亂台法案。對此，國民黨則回應，綠營內部所做的民調參考就好，民進黨應該適時接受在野黨的意見，而不是「嗆聲」、「對抗」等方式取代協商，否則憲政僵局難解。

近期立法院藍、白立委接連提出爭議法案，朝野攻防不斷。兼任黨主席的賴清德總統12日中午邀集民進黨立委在中央黨部舉行便當會，討論整體局勢因應；民進黨發言人吳崢、韓瑩也召開民調記者會，強調根據民進黨民調中心所做的民調，發現藍、白所推動的多項爭議法案均遭到高比例民眾反對，呼籲藍、白立委懸崖勒馬，尊重民意，維護國家安全及財政永續。

韓瑩指出，民調顯示，高達79%民眾不支持「貪污助理費除罪化」，也有55%民眾不支持停砍公教年金修法；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾5成民眾反對。

韓瑩也進一步說，在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持，中配由6年縮短至4年，也有60%民眾表達反對；《離島建設條例》開放中資，也有68%民眾不支持。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，呼籲在野黨不要以傷害台灣的法案，破壞全民跨黨派付出努力才獲得的改革成果。

對於民進黨的批評，國民黨發言人、立委牛煦庭受訪時則表示，民進黨黨內所做的民調參考就好，重點是賴總統親上火線，堅持用對抗，而不是與在野黨溝通協調，憲政僵局恐怕難以善了。

牛煦庭並說，現階段更重要的是總預算、國防特別預算及政院版財劃法之所以無法通過，國民黨並不是沒有提出相關條件與訴求，但民進黨從未正視，不管是屢次覆議、聲稱拒絕執行法律，以及賴總統今天形同「嗆聲」的喊話，都是讓朝野往僵局的方向前進。他呼籲執政黨應適時接受在野黨的意見，回到協商軌道，才能解決國政僵局。

民進黨公布的民調來源為民進黨民調中心所執行，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照年齡、性別、戶籍進行加權。其中，助理費、不當黨產、離島建設條例等題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，正負2.9%。停止公教年改、放寬中配參政、中配6改4等議題，執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.1%。 (編輯:柳向華)