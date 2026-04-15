白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
綠批鄭麗文訪中黃海實彈射擊 國台辦：思想品德老師哭暈廁所
國民黨主席鄭麗文日前訪中展開「和平之旅」期間，中共在黃海實施實彈射擊，引發民進黨批評。對此，國台辦今（15日）反擊稱，民進黨政客若非不學無術，就是心術不正，荒謬言論不僅地理老師，連歷史、思想品德等老師都會「哭暈在廁所」。
鄭麗文於7日啟程訪中，並於10日與中國領導人習近平會面，不過，在其訪問期間，北京方面於9日宣布在黃海北部部分海域進行實彈射擊，引發民進黨批評，民進黨發言人林楚茵指出，鄭麗文「種下的和平種子」尚未發芽，就遭中共以軍演「打臉」，不過網紅Cheap則指出，演習地點距台灣1,200公里以上，酸爆綠營「地理老師在哭」。
國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會中回應，直言民進黨政客「如果不是不學無術，那就是心術不正」，並批評相關說法荒謬，不僅讓地理老師「會哭」，連歷史、語文與思想品德老師也會「哭暈在廁所」。
陳斌華進一步指控，民進黨慣用「東拉西扯、牽強附會、胡編亂造、偷換概念」等技倆，目的是攻擊為兩岸謀和平、為同胞謀福祉的政治對，還聲稱「台灣民眾對此看得很清楚」。
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