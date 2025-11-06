綠批非洲豬瘟專案報告讓基層背黑鍋 黃國榮：不會只懲處基層人員

民進黨議員陳雅惠等人，批評市府非洲豬瘟專案報告，讓基層背黑鍋，副市長黃國榮說，不會只懲處基層人員。（圖：陳雅惠提供）

台中市議會7日將就梧棲非洲豬瘟疫情召開專案報告，民進黨議員陳雅惠今天（6日）質詢時怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍，市府送交議會的書面專案報告共33頁，只見基層人員遭懲處，市府高層一個都沒事，避重就輕。副市長黃國榮說，不會只懲處基層人員，市府會依法辦理、追究相關責任。

台中市政府非洲豬瘟疫情專案報告，昨天送議會，民進黨議員接連砲轟，議員江肇國晚間臉書發文表示，豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟然只有2名基層員工，一個是假日去清消的約僱人員，另一個是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員。市府半個月來的離譜行徑，都是基層的錯，高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，全數安全下莊，讓人傻眼。議員周永鴻也指出，內容令人失望，未附上環保局三次廚餘蒸煮稽查紀錄，也沒有農業局動保處實際訪視資料，關鍵資料付之闕如。

陳雅惠、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁等議員6日在都建水業務質詢時，批評市府非洲豬瘟疫情專案報告書，內容空洞、避重就輕，要求市府調查清楚，勇於承擔。陳雅惠說，外界都在看盧秀燕市長如何帶領市府團隊，面對問題，結果一連串荒腔走板的防疫作為，全國傻眼，甚至被戲稱是「防疫豬隊友」。

對此，黃國榮回應說，市府已針對疏失部分進行檢討，市府秘書長已成立調查小組，釐清責任歸屬後會依程序交由考績委員會處理。他強調，不會只懲處基層人員，市府會依法辦理、追究相關責任。

陳雅惠強調，外界關注的不是程序，而是態度與誠意。呼籲市府在專案報告前好好想清楚，不要再推卸責任，應該勇於承擔，給台中市民與全台豬農一個明確交代。（寇世菁報導）