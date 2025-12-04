綠批「盲目跟風AI」要求刪除數位局進行軟體更新採購預算

台中市議會今天審查財經委員會各局處115年總預算，市議員陳俞融痛批，市府數位局「盲目跟風AI」，3906萬軟體採購文書軟體比市面貴2倍，要求刪除。

陳俞融指出（如圖），數位發展局編列近 4,000萬元進行軟體更新，特別是標榜採購「AI 辦公室生產力軟體」，這一筆「各機關文書編輯軟體 Office 更新暨 AI 辦公室生產力軟體服務採購計畫」，預算金額高達 3,906 萬 6,000 元。這筆預算編列的內容邏輯不通、價格離譜，甚至有以此名目浮編預算之嫌！

數位局說明，115年度市府各機關文書編輯軟體更新採購計劃，計劃概算的單價預估與網路上查詢Office售價有所不同，這是因為依原廠規範家用及中小企業版本之採購價不適用300人以上採購，故依照使用規範仍應採用大量授權方式以符合相應規範。

數位局提到，市府各機關預算編列皆是按照市府訂定的「共同編列標準」來計算單價，其中「文書編輯軟體」單價是17,000元，另外按照公部門也常採購的台灣銀行或數位發展部數位產業署的「共同供應契約統一採購」的決標單價是約16,700元，並非為浮編。